Manchester City piégé par Nottingham Forest

Nottingham Forest 1-1 Manchester City

Buts : Bernardo Silva (41e) pour City // Wood (84e) pour Forest.

Un statut de leader laissé à Arsenal à cause d’un laxisme offensif évident : oui, Manchester City a mal fait les choses ce samedi.

Dans le City Ground de Nottingham, les hommes de Pep Guardiola ont rapidement mis le pied sur le ballon. Dès lors, les locaux ont subi une possession de balle outrancière chez l’adversaire (88% en faveur des Citizens après vingt minutes de jeu !), même si Brennan Johnson est tout de même parvenu à tenter sa chance, sans succès (25e). Dans l’autre surface de réparation, Rodri a manqué le cadre de peu sur une tête (33e), puis Bernardo Silva, d’abord imprécis (38e), a ouvert le score sur le premier tir cadré mancunien (0-1, 41e).

Devant au tableau d’affichage, City s’est sans doute mis en tête que le plus dur était fait dans un stade où le promu n’a plus connu la défaite en championnat depuis le 16 septembre 2022. Parti comme une balle pour aller défier Keylor Navas, Phil Foden s’est emmêlé les pinceaux et a trop tardé pour servir Erling Haaland au moment de conclure (48e). Par la suite, l’énorme tête d’Aymeric Laporte à bout portant sur corner a été stoppée par Navas grâce à… ses bijoux de famille (52e). Enfin, Haaland a manqué une double occasion, envoyant sa reprise sur la barre puis son deuxième tir dans les nuages (68e). Et à force de rater des occasions de tuer le match, City s’est fait piéger. Son bourreau ? L’attaquant néo-zélandais Chris Wood, idéalement servi par l’excellent Morgan Gibbs-White (1-1, 84e).

Résultat des courses : City laisse Arsenal en tête de la Premier League avec deux points d’avance et un match en moins. Les Skyblues vont-ils passer leurs nerfs sur Leipzig en C1 la semaine prochaine ?

Nottingham Forest (4-3-2-1): K.Navas – Lodi (Toffolo, 79e), Felipe, Worrall, Aurier (Wood, 79e)) – Colback (Williams, 58e), Shelvey (Mangala, 72e), Freuler – Danilo (A.Ayew, 58e), Gibbs-White – B.Johnson. Entraîneur: Steve Cooper.

Manchester City (3-4-2-1): Ederson – Laporte, Ruben Dias, Walker – B.Silva, Rodri – Grealish, Gundogan, De Bruyne (Alvarez, 88e), Foden (89e) – Haaland. Entraîneur: Pep Guardiola.