Manchester City poursuit son sans-faute contre Nottingham Forest

Manchester City 2-0 Nottingham Forest

Buts : Foden (7e) et Haaland (14e)

Trois points, deux buts et un carton rouge.

Voilà ce que pourrait être le résumé du match de Manchester City, qui s’est imposé à domicile contre Nottingham Forest lors de la sixième journée de Premier League et qui poursuit donc son sans-faute en championnat (six matchs, six victoires). Le succès des locaux s’est très vite dessiné, puisqu’ils menaient de deux buts avant même le quart d’heure de jeu : malgré un premier arrêt de Turner devant Alvarez, Foden a ouvert le score d’une demi-volée gagnante au bout d’une superbe action collective mettant en valeur Rodri et Walker, puis Haaland (qui aurait pu s’offrir un doublé, en fin de rencontre) a lui aussi trouvé la faille de la tête en achevant un joli mouvement sur un centre de Nunes.

En face, les visiteurs n’ont longtemps pas vu le jour. C’est à peine si Gibbs-White s’est procuré une occasion, dans le premier acte. Pour ne rien arranger, Tavares s’est blessé assez rapidement. Mais les choses sont ensuite allées un peu mieux avec l’expulsion de Rodri, qui s’est énervé sur le même Gibbs-White à la reprise. Dès lors, les Reds ont moins subi et auraient même pu faire mouche si Awoniyi ou Elanga s’étaient montrés plus adroits devant Ederson. L’équipe de Cooper reste en conséquence engluée dans le ventre mou du classement, à la dixième place provisoire.

Tout ça, sans Silva.

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson – Walker, Dias, Gvardiol, Akanji – Rodri, Nunes – Foden (Grealish, 87e), Alvarez (Aké, 57e), Doku (Phillips, 52e) – Haaland. Entraîneur : Guardiola.

Nottingham Forest (3-4-2-1) : Turner – Boly, Niakhaté, Mangala – Aurier (Hudson-Odoi, 56e), Sangaré (Elanga, 56e), Aina (Origi, 75e), Tavares (Montiel, 39e) – Dominguez, Gibbs-White – Awoniyi (Wood, 75e). Entraîneur : Cooper.

Crystal Palace 0-0 Fulham

Luton Town 1-1 Wolverhampton

Buts : Morris (65e, SP) pour Luton Town // Neto (50e) pour Wolverhampton

