Footox épisode 16 : Emery, Reims, Uche, c’est champagne bébé !

Quel est le point commun entre le football vertical et enthousiasmant d’Unai Emery à Aston Villa, la quatrième place du Stade de Reims de Luka Elsner et la révélation Chrisantus Uche de Getafe ? Réponse : Ils ont tapé dans l’œil de nos chroniqueurs pour ce 16e épisode de Footox ! Un épisode enregistré et présenté par Andrea Chazy, Marc Hervez, Javier Prieto Santos et Florent Toniutti.

Il était temps de réhabiliter Unai Emery. pic.twitter.com/noyb60GsvG — So Foot Arena 🔥 Coparena 🤜🤛 So Foot (@sofootarena) October 9, 2024

Retrouvez l’épisode 16 de Footox, en ligne depuis ce lundi soir, avec au menu la réhabilitation d’Unai Emery, des compliments pour Luka Elsner et la découverte de Chrisantus Uche. Un épisode à retrouver sur toutes les plateformes de stream audio.

