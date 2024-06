So Foot lance SO FOOT ARENA, une plateforme de podcasts sur abonnement

SO FOOT et Coparena se rapprochent pour le plus grand plaisir de tes grandes oreilles.

Nous sommes ainsi ravis de vous présenter SO FOOT ARENA (oui, on n’a pas cherché trop loin pour le nom) : une plateforme de podcasts et de contenus inédits dédiée à la culture foot.

On va faire simple : au programme, tu retrouveras des centaines d’heures d’histoires, de talks, d’entretiens et de surprises pour développer ta culture foot et abreuver ta soif de ballon.

Le mieux, c’est que tu cliques ici pour découvrir notre offre à 4,99€ par mois sans engagement ou 39€ par an avec le magazine So Foot en version digitale !

Et si tu veux un court extrait de notre programme Footox qui te donnera une bonne idée de ce que tu vas t’offrir avec cet abonnement, on te conseille ces quelques secondes…

