Nantes peut avoir des regrets contre Monaco

Nantes 2-2 Monaco

Buts : Abline (12e) et Amian (56e) pour Nantes // Embolo (51e) et Salisu (59e) pour Monaco.

Les Canaris butent sur le Rocher.

En ouverture de la 17e journée de Ligue 1, le FC Nantes a cru tenir une très belle victoire contre l’AS Monaco à la Beaujoire après avoir mené 2-0, mais le club nantais s’est fait rattraper en deuxième période et doit se contenter d’un nul. Les hommes d’Antoine Kombouaré ont ouvert le score dès la 12e minute grâce à Matthis Abline, déjà buteur lors du match nul à Lille le week-end dernier, servi en retrait par Sorba Thomas (1-0, 12e). Le Gallois s’est offert une deuxième passe décisive lorsque Nantes a doublé la mise dès le retour des vestiaires sur un but de Kelvin Amian (2-0, 46e).

Sursaut monégasque

La deuxième période semblait donc bien mal partie pour Monaco, mais l’équipe d’Adi Hütter n’a pas cogité très longtemps et a réduit le score, puis égalisé en quinze minutes. D’abord grâce à Breel Embolo, qui devance bien Pallois et conclut par une frappe dans le petit filet opposé (2-1, 56e), puis par Mohammed Salisu. Sur corner, Anthony Lopes sort, mais se troue complètement et laisse le Ghanéen mettre sa tête dans le but vide (2-2, 59e). Dans les dix dernières minutes, le match aurait pu tourner des deux côtés : Pallois a sauvé les siens de la défaite en étant placé sur la ligne sur la frappe d’Embolo, avant que son coéquipier Moses Simon ne trouve la barre transversale sur l’action suivante.

L’OM, Lille et Lyon sont déjà en train de se frotter les mains.

