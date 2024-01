Ça passe pour Monaco, Nice et Brest, Laval éjecte Nantes

Trois des quatre clubs de Ligue 1 en lice ce samedi continuent leur parcours en Coupe de France. Nice, Monaco et Brest ont tous décroché leur ticket pour les huitièmes de finale, avec plus ou moins de facilité. En revanche, Nantes est tombé face à Laval (0-1). Il y aura aussi un club de N2 au prochain tour puisque Le Puy a sorti Dunkerque (2-1).

Wiss, je le veux !

Eliminé par Rodez au stade des 32es de finale l’an passé, Monaco s’est vengé du RAF ce samedi à Paul-Lignon (1-3). Wissam Ben Yedder est resté fidèle à ses bonnes habitudes en Coupe de France. L’attaquant a transformé son penalty et sanctionné la faute de Sébastien Cibois sur Folarin Balogun (10e), signant son dixième but sur ses dix derniers matchs dans la compétition. Le RAF ne s’est pas démonté et si Taïryk Arconte a perdu son duel avec Radosław Majecki (18e), Stone Mambo a égalisé quelques minutes plus tard, de la tête, à la réception d’un coup franc d’Antoine Valerio (21e). Ben Yedder a néanmoins redonné l’avantage au Rocher (50e), puis mis fin au suspense sur un centre de Kassoum Ouattara (58e).

250 – Wissam Ben Yedder a inscrit le 250e but de sa carrière en club (71 pour Toulouse, 70 pour le FC Séville, 109 pour Monaco). Goleador. pic.twitter.com/iiwwICOmPz — OptaJean (@OptaJean) January 20, 2024

Nice, deuxième de Ligue 1, a joué avec le feu sur la pelouse de Bordeaux (2-3). Karl-Johan Johnsson a réalisé une grosse entame de match en s’opposant à Gaëtan Laborde (13e) et Dante (14e). Evann Guessand, qui avait déjà fait trembler la barre (18e), a logiquement débloqué le match du gauche (35e). Le Gym a breaké en deuxième période, au bout de 30 secondes de jeu, lorsque l’arbitre a désigné le point de penalty pour un accrochage sur Mohamed-Ali Cho, Morgan Sanson exécutant la sentence (47e). Jérémy Livolant a toutefois redonné espoir au Matmut Atlantique d’une reprise sans contrôle (59e). Sanson a immédiatement profité des espaces pour s’offrir un doublé et assommer les Girondins (60e), mais Gaëtan Weissbeck a remis une pièce dans la machine, d’une superbe frappe à l’entrée de la surface (76e). Nice s’en est finalement sorti, en serrant les fesses.

Nantes danse le Tango

Brest s’est aussi qualifié, dans la douleur, contre Trélissac (1-2). Le club de N2 a secoué le troisième de Ligue 1 et s’est pris à rêver quand la reprise de Benoit Bisson a fait mouche au deuxième poteau (75e). Dos au mur, les Pirates sont partis à l’abordage du but périgourdin et Kenny Lala a provoqué un penalty qu’il a lui-même transformé (78e). Martin Satriano a finalement crucifié le stade Firmin Daudou, de la tête, dans le money time (88e).

Un scénario qui aurait fait le bonheur du FC Nantes. Les Canaris ne connaîtront cependant pas d’épopée cette année. Le finaliste de la dernière édition a été battu par le quatrième de Ligue 2, Laval, à la Beaujoire (0-1). Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont couru après le score, comme contre Pau au tour précédent. Alors que Matthis Abline demandait un penalty pour un contact avec le gardien, les Nantais ont été punis par la tête de Malik Tchokounté au deuxième poteau (60e). Les Tango ont tenu bon, à l’image de la parade de Maxime Hautbois sur sa ligne (90e+1), et seront au rendez-vous des huitièmes de finale.

Valenciennes y sera aussi. VA a décroché sa première victoire de la saison au stade du Hainaut, au détriment du Paris FC (2-1). Les Parisiens ont pris le meilleur départ avec une tête de Josias Lukembila sur la barre (5e) et l’ouverture du score d’Ilan Kebbal, d’une frappe du gauche dans le petit filet (10e). Le VAFC a néanmoins retourné la partie grâce à Manga Foe Ondoa, déjà buteur au tour précédent (15e), puis Julien Masson, d’un tir dévié par Timothée Kolodziejczak (48e). Enfin, Le Puy, pensionnaire de N2, a fait chuter Dunkerque, qui évolue deux divisions au-dessus (2-1). Issiaka Karamoko a frappé une première fois, sans contrôle, dans la surface (15e). Il a récidivé, en bon renard, suite au penalty de Bryan Adinany, repoussé par le poteau (32e). Malgré l’expulsion d’Aïman Maurer (61e), Dunkerque s’est relancé avec une frappe victorieuse de Gaëtan Courtet (77e). Mais trop tard pour réussir à se sortir du Puy.

Bordeaux 2-3 Nice

Buts : Livolant (59e), Weissbeck (76e) // Guessand (35e), Sanson (47e S.P., 60e)

Valenciennes 2-1 Paris FC

Buts : Foe Ondoa (15e), Masson (48e) // Kebbal (10e)

Nantes 0-1 Laval

But : Tchokounté (60e)

Rodez 1-3 Monaco

Buts : Mambo (21e) // Ben Yedder (10e S.P., 50e, 58e)

Trélissac 1-2 Brest

Buts : Bisson (75e) // Lala (78e S.P.) , Matriano (88e)

Le Puy 2-1 Dunkerque

Buts : Karamoko (15e, 32e) // Courtet (77e)

Expulsion : Maurer (61e) pour l’USLD

