Trois titulaires du FC Nantes ont « émis le souhait de partir », selon Antoine Kombouaré

Ça commence bien.

Pedro Chirivella, Alban Lafont et Douglas Augusto, trois titulaires du FC Nantes, souhaitent quitter le club Jaune et Vert. Le FC Nantes a repris l’entraînement à la Jonelière, et son entraîneur Antoine Kombouaré a fait un état des lieux de son effectif en conférence de presse ce mardi. « Dans les discussions qu’on a eues en fin de saison, ils ont émis le souhait de partir et je vais aussi dans ce sens », a-t-il expliqué, ajoutant que l’attaquant Mostafa Mohamed « est aussi en train de chercher de son côté » et que les avenirs nantais des défenseurs Fabien Centonze et Bastien Meupiyou sont en discussion.

« Je ne suis pas de nature inquiète et j’ai souvent vécu des débuts de saison avec des effectifs incomplets. Il y a aura des mouvements, on est préparés à ça, on vit cette période avec des droits TV inexistants, des clubs en souffrance, donc il faut se mettre au niveau », a commenté plus globalement Antoine Kombouaré, qui pourra compter sur Mathis Abline, première recrue nantaise de l’été. Dans la même veine, son directeur général délégué, Franck Kita, a affirmé que le FC Nantes, cette saison, devra « compter et faire attention par rapport aux joueurs […] pour respecter notre nouveau budget. » Il devrait être aux alentours de 80 millions d’euros.

Suffisant pour jouer la zone rouge.

