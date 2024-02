En direct : Nantes - PSG (0-0)

On va bien voir dans quel état d'esprit sont les Parisiens, après cette semaine mouvementée entre cette annonce du départ de Mbappé en fin de saison et la belle victoire face à la Real Sociedad en Ligue des champions. Côté Nantais, après la belle victoire à Toulouse, faire un résultat contre Paris serait forcément une belle prouesse avant deux matchs couperets face à Lorient et Metz.