Rennes fesse Nantes à la Beaujoire

Nantes 0-3 Rennes

Buts : Kalimuendo (67e), Bourigeaud (76e SP) et Gouiri (90e+1)

Neuf à la suite.

Même un derby n’aura pas permis au FC Nantes de briser sa série catastrophique à domicile, ce samedi après-midi. Celle-ci est passé à neuf défaites d’affilée à la maison pour les Canaris, fessés par son voisin et rival, le Stade rennais (0-3). La première période aurait pourtant pu laisser prédire un triste 0-0 à la Beaujoire, où la Brigade Loire, délocalisée dans une tribune voisine, n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Ce qui lui a laissé le temps de siffler Ludovic Blas, l’ancien de la maison, sur chaque ballon touché, ou de chanter contre la famille Kita. Le spectacle n’était pas sur le terrain, où Rennes a dominé de manière stérile en première période. Seul frisson : un numéro côté gauche de Désiré Doué, qui a mangé Samuel Moutoussamy pour envoyer une frappe qui a touché la barre puis le poteau d’Alban Lafont, avant de retomber devant la ligne de but. Le même Doué a manqué de transformer une balle de contre menée par Martin Terrier avant la pause.

Rennes coule Nantes en vingt minutes

Ce n’était pas le match de l’année et ce derby ne restera sans doute pas dans l’histoire des Nantes-Rennes, mais les Rouge et Noir ont concrétisé leur supériorité en se montrant enfin efficaces. La délivrance est venue d’une incursion de Guela Doué dans la surface après un service de Ludovic Blas, qui a vu son copain centrer en retrait pour Arnaud Kalimuendo, dont la reprise instantanée a trompé Alban Lafont (0-1, 67e). L’attaquant rennais a ensuite sauté sur une passe de Benjamin Bourigeaud, dix minutes plus tard, pour se jouer de Jean-Charles Castelletto et pousser Lafont à la faute dans la surface. Le Ch’ti breton, entré en cours de jeu, a pris le portier nantais à contre-pied pour plier l’affaire (0-2, 76e). Les Nantais étaient trop faibles et n’ont rien proposé pour espérer mieux, ce samedi, même si Mandanda a signé un arrêt brillant sur une tête de Mohamed. Ce sont les Rennais qui ont pu fêter un troisième but avec le demi-millier de supporters autorisés à faire le déplacement, avec un une-deux entre Désiré Doué et Amine Gouiri, conclu par le second sans trembler (0-3, 90e+1).

Non, le saison de Rennes n’est pas encore terminée : provisoirement septièmes, les Bretons s’accrochent dans la course à l’Europe. Le derby contre Brest le week-end prochain devrait être une autre histoire.

Nantes (4-3-3) : Lafont – Amian, Castelletto, Pallois, Cozza – Moutoussamy (B. Traoré, 71e), Douglas Augusto (K. Bamba, 26e), Chirivella – Sissoko, Mohamed, Mollet (Appuah, 71e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – G. Doué, Omari, Wooh, Belocian (Theate, 89e) – Blas (Bourigeaud, 68e), Santamaria, Matusiwa (Rieder, 89e), D. Doué – Terrier (Yildirim, 82e), Kalimuendo (Gouiri, 82e). Entraîneur : Julien Stéphan.