Rennes dispose de l’OM

Rennes 2-0 OM

Buts : Terrier (21e) et Bourigeaud SP (78e)

Il se murmurait que c’était le match de la dernière chance, ce dimanche après-midi, aux abords du Roazhon Park. Celui qu’il ne fallait pas rater pour rester dans la course aux places européennes en championnat, celui à gagner. C’est ce qu’a fait le Stade rennais, vainqueur de l’OM (2-0), battu pour la première fois en Ligue 1 sous Jean-Louis Gasset et pour la seconde fois cette semaine après le revers à Villarreal. Une victoire qui compte pour Rennes, qui revient à hauteur des Phocéens au classement ; et une défaite qui fait mal à Marseille qui devra avancer avec un calendrier dantesque après la trêve.

Monsieur Bourigeaud

Pour contraster avec la grisaille du ciel breton, il y avait des couleurs en tribunes, entre un parcage marseillais bondé et un tifo autour de la transmission de la passion déployé par les ultras rennais pour lancer le 2400e match de Rennes dans l’élite. Dans une première période ouverte, ça n’a pas été la foire aux occasions. Guela Doué a tenté le premier, avant que le Roazhon Park ne rende hommage à Benjamin Bourigeaud (« Arrivé un été pour le renouveau du SRFC, 300 matchs après Bourig légende du SRFC »). De la vie dans les travées et aussi un peu sur le terrain, où Ludovic Blas a trouvé les gants de Pau López et Amine Harit envoyé sa frappe au-dessus. C’est finalement Martin Terrier qui s’est chargé d’allumer la lumière. Au départ de l’action, l’homme aux fléchettes a trouvé Amine Gouiri, qui lui a remis le ballon dans la surface où l’attaquant a enchaîné un contrôle tir parfait pour ouvrir le score (1-0, 21e). Dans un 4-3-3 avec Blas et Bourigeaud dans le cœur du jeu, Rennes a bloqué l’OM jusqu’à la pause, même si Steve Mandanda a dû présenter une main ferme pour empêcher Pierre-Emerick Aubameyang d’égaliser.

« Un jour il y a longtemps »… Le très beau tifo du @RCK1991 déployé pour ce Rennes-OM. pic.twitter.com/XJCBlltU0j — Clément Gavard (@Clem_Gavv) March 17, 2024

L’international gabonais, resté à terre après un contact avec Christopher Wooh, a souvent été à l’origine des situations les plus chaudes pour Marseille, alors que Jonathan Clauss a dévissé sa tentative au retour des vestiaires et que le même Wooh a taclé vers Mandanda pour éteindre le début de feu provoqué par un échange Aubameyang-Iliman Ndiaye. Il y a aussi eu le mauvais choix de Pape Gueye, alors qu’une vague bleu et blanc était prête à déferler devant des Rennais en infériorité, symbole des espaces laissés par les Rouge et Noir, coupables également de trop d’erreurs techniques pour créer du danger.

La seconde période s’est jouée sur un faux rythme, les deux équipes ronronnant. Puis cela s’est animé. Ça aurait pu tourner à l’avantage de l’OM, Aubameyang trouvant le poteau sur un coup franc sur lequel Faris Moumbagna n’a pas réussi à reprendre pour égaliser, mais c’est Rennes qui a encore trouvé la solution. Elle est venue d’un penalty, provoqué par Bamo Meïté sur Adrien Truffert et transformé par l’inévitable Bourigeaud, célébré en héros par son public (2-0, 78e). Il a eu le droit à son ovation à sa sortie en même temps que le crachin s’invitait pour une fin de partie tranquille et sans remontée, cette fois, pour un Stade rennais qui a rappelé que sa saison n’était pas terminée.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – G. Doué, Omari, Wooh, Truffert (Seidu, 84e) – Santamaria, Bourigeaud (Cissé, 88e), Blas (Matusiwa, 66e) – Gouiri (D. Doué, 66e), Kalimuendo (Salah, 88e), Terrier. Entraîneur : Julien Stéphan.

OM (4-3-3) : López – Clauss, Mbemba, Meïté, Merlin – Gueye (Luis Henrique, 84e), Kondogbia (Veretout, 68e), Harit (Ounahi, 84e) – Sarr, Ndiaye (Moumbagna, 68e), Aubameyang. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Revivez la victoire de Rennes contre Marseille