Lille rattrape Rennes et arrache le nul

Lille 2-2 Rennes

Buts : David (84e, 90e+2) pour les Dogues // Blas (1ère) et Kalimuendo (20e) pour les Rouge et Noir

Un copié-collé du match aller, mais dans l’autre sens.

Cette fois, c’est Lille qui a remonté deux buts à Rennes (2-2), trois jours après son succès européen en Autriche, pour repasser devant Lens au classement tenir sa quatrième place. Il y a peu de chances pour qu’Eden Hazard, célébré en grande pompe aux côtés de ses copains du doublé de 2011, ait eu le temps de s’installer en tribunes pour assister au premier but de la partie. Celui-ci est arrivé très vite et il a refroidi un stade Pierre-Mauroy très chaud. À la réception d’une belle transversale d’Arthur Theate, Benjamin Bourigeaud a signé un superbe centre repris de la tête puis de la jambe par Ludovic Blas au second poteau pour marquer dans le but vide (0-1, 1ère). Bien dans leur match, les Rennais ont insisté et ont doublé la mise vingt minutes plus tard : une récupération haute d’Azor Matusiwa, un service d’Amine Gouiri, et Arnaud Kalimuendo a décoché un tir croisé puissant pour tromper Lucas Chevalier avec l’aide du poteau (0-2, 20e). Une entame totalement ratée pour des Lillois timorés et coupables d’erreurs techniques inhabituelles, même si le LOSC a sonné la révolte avant la pause.

David sauve le LOSC

C’est souvent parti d’Edon Zhegrova, qui a trouvé Steve Mandanda sur son chemin, puis manqué une triple occasion énorme suite à une ouverture splendide d’Angel Gomes. Le portier rennais a également pu remercier son montant gauche, venu le sauver sur une tentative de Jonathan David avant une entracte bienvenue pour les Bretons. Le capitaine rennais a encore dû sortir le grand jeu après les citrons, en se montrant décisif devant Yusuf Yazıcı et et Bafodé Diakité. Le triple changement opéré par Paulo Fonseca n’a pas offert un autre visage aux Dogues, qui ont vu Rennes se procurer quelques situations (Guela Doué, Gouiri, Matusiwa) et s’appuyer sur un Gouiri en très grande forme. Quand tout espoir semblait avoir disparu au LOSC, David s’est chargé de rallumer la flamme en remportant son face-à-face avec Mandanda après une belle passe de Trévis Dago (1-2, 84e). Puis, toute l’enceinte a explosé quand l’attaquant canadien a surgi après un arrêt de Mandanda sur une tête de Rémy Cabella pour égaliser (2-2, 90e+2). Un nul comme une victoire pour les Nordistes ; et comme une défaite pour le Stade rennais, qui reste malgré tout au contact des places européennes.

Rennes a pris un abonnement aux money-times frustrants à l’extérieur, visiblement.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Tiago Santos, Diakité, Yoro, Ismaily (Gudmundsson, 57e) – Bentaleb (Yazıcı, 57e), André (Bouaddi, 82e) – Gomes, Haraldsson (Cabella, 57e), Zhegrova (Dago, 78e) – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – G. Doué, Wooh, Theate (Belocian, 57e), Truffert – Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Blas – Gouiri, Kalimuendo (Terrier, 85e). Entraîneur : Julien Stéphan.

