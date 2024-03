Eden Hazard : « J’ai eu la chance d’avoir du talent »

Pas de Hazard, que du travail.

Ce dimanche, à l’occasion de la réception du Stade rennais (17h05), le LOSC mettra à l’honneur un pur produit de son centre de formation lors de l’avant-match : Eden Hazard qui, à 32 ans, a annoncé sa retraite des terrains en octobre dernier. Dans un entretien accordé au quotidien La Voix du Nord, l’ancien international belge n’a pas caché son émotion à l’idée de retrouver les Hauts-de-France : « [Lille], du début, quand j’ai 14 ans, à l’année où je pars [en 2012, NDLR] c’est magnifique. Et je ne parle pas que de football : j’ai découvert un autre pays et une autre culture, même s’il y a beaucoup de points communs entre les Belges et les gens du Nord. […] Mes premiers trophées, c’est à Lille, mon premier enfant est né à Lille, mon premier salaire est à Lille… Commencer une carrière dans un club qui vous donne autant, ça vous permet d’être prêt pour la suite. »

Le public lillois devrait apprécier la déclaration d’amour, au moins autant que le contrat de fidélité que le natif de La Louvière semble avoir passé avec les Dogues : « Lille était mon club, et je ne me voyais pas avec le maillot d’une autre équipe française. Avant d’arrêter, j’ai même pensé à revenir, Lille m’a tellement donné… Mais c’était trop compliqué, je n’avais juste plus envie. » La preuve ? Alors que Demba Ba l’aurait approché cet été pour le convaincre de rempiler dans le Nord, mais du côté de Dunkerque, Hazard lui a répondu qu’il accepterait « de venir le samedi ou le dimanche », mais pas de s’entraîner le reste de la semaine. « Il m’a répondu : “Mais ça ne se fait pas, ça !” », se marre le Belge.

Et pour prévenir toute vanne liée à sa supposée hygiène de vie douteuse, Eden tire lui-même le bilan de son parcours long d’une quinzaine de saisons : « C’est le plaisir de jouer et le talent qui m’ont suivi tout au long de ma carrière. J’ai eu la chance d’avoir du talent. Souvent, on dit de moi que je n’ai pas beaucoup travaillé. Mais j’ai quand même fait le sacrifice de partir de chez moi à 14 ans, d’aller dans un autre pays à 21 ans… Tu ne fais pas une carrière qu’avec du talent. J’ai quand même beaucoup bossé. »

Pronostic Lille Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1