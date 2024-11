Jonathan David donne sa destination de rêve

David rêve de rejoindre Goliath.

Auteur d’un très bon début de saison avec le LOSC et de grandes prestations en Ligue des champions notamment, Jonathan David arrive à un moment charnière de sa carrière. En fin de contrat en juin, le Canadien de 24 ans n’a toujours pas décidé si oui ou non, il prolongera l’aventure dans le Nord. Toujours est-il que l’avant-centre passé par La Gantoise ne devrait pas manquer de courtisans. Reste à savoir à qui ira sa préférence.

Fan du Barça

Dans un entretien accordé à The Athletic, l’international canadien a dévoilé sa destination de rêve. « Le FC Barcelone a toujours été l’équipe que j’ai soutenue dans mon enfance. Quand on grandit en soutenant une équipe, on rêve de jouer pour elle », a-t-il déclaré. Et de ne pas exclure la possibilité de rester Lillois. « Certains diront : ‘Oh, il reste à Lille, c’est une régression, il ne s’améliore pas’. Mais pour moi, il y a toujours des opportunités de s’améliorer. »

Ou l’histoire de l’éternel partant qui finit toujours par rester.

