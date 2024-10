Au LOSC, l’exigence fait la force

La réaction de Bruno Genesio, vendredi dernier à l’issue du match nul et vierge entre Monaco et Lille (0-0), en dit long sur l’état d’esprit que l’entraîneur de 58 ans tente d’insuffler à son groupe depuis sa prise de fonction cet été. Un point en Principauté, même en jouant une partie de la rencontre en supériorité numérique, c’est un bon résultat pour beaucoup d’équipes en Ligue 1. L’ancien technicien rhodanien, lui, n’a que très peu goûté la prestation des siens, regrettant le faible niveau technique affiché autant que la véritable purge infligée aux supporters. Ce n’est pas une colère à chaud, c’est une ligne directrice chez les Dogues depuis le début de saison : chaque faux pas, chaque match raté, cela devient une occasion pour rappeler que Lille ne peut pas accepter des moments de médiocrité.

L’ÉNORME coup de gueule d’Olivier Létang après la défaite du LOSC face à l’ASSE 🤯 #ASSELOSC pic.twitter.com/ye7NFOV81Z — MadeInFOOT (@madeinfoot) September 13, 2024

Ce credo est aussi incarné par le président Olivier Létang, qui avait lui aussi poussé une gueulante le 13 septembre dernier, quand les murs du Chaudron avaient fortement tremblé un soir de défaite assez honteuse à Saint-Étienne (1-0). Des sorties véhémentes, plus ou moins bien accueillies par le vestiaire, qui ont toutefois le mérite de poser un cadre clair : interdiction de réitérer les mêmes erreurs, obligation de se reprendre. Même dans ce qui constitue probablement la plus belle soirée européenne de l’histoire du club, « Pep » Genesio ne semblait pas céder à l’euphorie après la victoire des Dogues face au Real Madrid le 2 octobre (1-0), préférant analyser l’exploit de son équipe avec le flegme que l’on connaît d’habitude à sa victime du jour, Carlo Ancelotti. Une sévérité relative et assumée, probablement destinée à remédier à cette fâcheuse tendance lilloise à souffler le chaud et le froid d’une semaine à l’autre depuis plusieurs saisons maintenant.

Une stabilité économique pour une stabilité sportive

Cette exigence existait déjà sous Paulo Fonseca ces dernières saisons, elle semble désormais un peu plus présente, en tout cas dans la communication, avec le tandem Létang-Genesio. Les deux hommes s’apprécient, et le second n’avait jamais caché lors de ses années rennaises son souhait de travailler un jour avec le dirigeant. Le LOSC ne se cherche pas d’excuses, adoptant presque le comportement d’une grande équipe qu’elle n’a pas encore les moyens d’être. Le président lillois continue de mener sa mission de redressement dans les finances du club depuis son arrivée dans l’organigramme en décembre 2020, comme l’indiquait L’Équipe en début de semaine. Au bord du gouffre quatre ans plus tôt, le club nordiste s’est aujourd’hui stabilisé de manière spectaculaire, épongeant une lourde dette et ponctuant les trois derniers exercices financiers dans le vert. La base de la stabilité sportive en cours, et peut-être à venir.

La recette ? De belles ventes, comme celle de Leny Yoro cet été (vendu 62 millions d’euros à Manchester United), des résultats sportifs stables marqués par une qualification en Ligue des champions en août dernier, mais aussi très peu de folies, le dernier mercato lillois n’accueillant dans le sens des arrivées que de jeunes joueurs en devenir, ou des anciens indésirables du PSG comme Thomas Meunier ou Mitchel Bakker. D’autres clubs hexagonaux sont plus dépensiers, mieux armés financièrement, et pourtant pas toujours aussi exigeants que ne peuvent l’être les Nordistes. Cette équipe relativement stable commence néanmoins aujourd’hui à payer son manque de profondeur de banc et une saison 2024-2025 débutée dès le 6 août face à Fenerbahçe (tour préliminaire de C1) : Ayyoub Bouaddi et Bakker sont venus remplir cette semaine une infirmerie lilloise déjà bien chargée par Tiago Santos, Ismaily, Ethan Mbappé, Hákon Haraldsson, ainsi que les absences longue durée de Nabil Bentaleb et Samuel Umtiti.

Malgré cette cascade d’imprévus et l’obligation pour Genesio de faire appel aux jeunes Ousmane Touré et Morgan Costarelli dans le groupe qui se déplacera au Riyadh Air Metropolitano, l’entraîneur nordiste n’a jamais vraiment utilisé les blessures comme des excuses aux contre-performances de son équipe, préférant ne pas s’éparpiller et maintenir son groupe sous pression. Au cœur d’un calendrier surchargé, Genesio s’est toutefois récemment permis une pique destinée à la LFP, qualifiant d’irresponsable la programmation du derby du Nord trois jours seulement après l’Atlético, menaçant d’envoyer une équipe bis à Madrid. Ce qu’il ne devrait pas faire, parce que le LOSC pourrait frapper un deuxième grand coup dans cette compétition pour se rapprocher de son objectif barrages, et que Genesio, même si c’est accessoire, pourrait accrocher le nom de Diego Simeone à son joli tableau de chasse. Un nouvel exploit est possible pour Lille, où l’on espère ne pas avoir à hausser le ton cette semaine, à Madrid comme chez le voisin lensois.

Bafodé Diakité dévoile le nom de l'attaquant qui l'a le plus marqué dernièrement