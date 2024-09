Olivier Létang pique une grosse colère après la défaite de Lille à Saint-Étienne

Pas content ! Pas content !

La défaite surprise de Lille, et surtout l’attitude des Dogues à Saint-Étienne ont fortement déplu au président nordiste, Olivier Létang. « Ce soir, le match que nous avons livré est honteux, j’ai honte de ce que nous avons proposé. Je vais parler de l’engagement. Je dois féliciter Saint-Étienne qui a été dans l’engagement. Sa victoire est méritée, et nous aurions pu prendre un deuxième but », a-t-il fustigé après la rencontre.

La Ligue des champions dans un coin de la tête ?

« Je ne peux pas accepter cela, ni cautionner ou banaliser de telles attitudes inadmissibles. On va s’expliquer entre nous. Je me fous de la Ligue des champions. Ce qui m’intéresse, ce sont des matchs que l’on doit gagner. Si certains ont la tête à la Ligue des champions, on ne la jouera pas », a-t-il encore pointé du doigt, alors que la bande de Bruno Genesio fera son entrée en lice en C1 ce mardi, sur la pelouse du SportingCP. « C’est un message d’alerte pour que tout le monde se réveille. Pour l’instant, ce que l’on fait n’est pas du tout suffisant. »

Message reçu cinq sur cinq ?

