Bruno Genesio furax contre la programmation du derby Lens-Lille

Furax, Pep.

La faute à la présence le même week-end des deux autres gros chocs que sont OM-PSG et Nice-Monaco, le derby du Nord entre Lens et Lille n’aura pas lieu le dimanche soir, fin octobre, mais bien le samedi 26 octobre à 21h. Une décision qui a mis hors de lui Bruno Genesio, ce jeudi, en conférence de presse.

« Étonné, le mot est faible, s’est-il agacé. Je suis… je ne veux même pas dire le mot parce que je veux rester poli. C’est une irresponsabilité, même si je sais que je ne vais pas me faire que des amis. Enchaîner à Monaco, à Madrid puis à Lens le samedi, c’est juste scandaleux. »

À Madrid avec une équipe réserve ?

Car, pour les Dogues, le derby n’intervient que trois jours après un déplacement sur la pelouse de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. « On va me dire qu’il y a Marseille-PSG et Nice-Monaco, mais quand on fait un calendrier, on le sait. Si on a un petit peu de réflexion foot, on ne met ces trois matchs sur la même journée. Le foot appartient aux joueurs, les acteurs essentiels du football. Sans eux, il n’y a pas de télé, d’entraîneur, d’arbitre, de président de la Ligue, rien », a poursuivi l’ancien entraîneur de l’OL et du Stade rennais.

« Maintenant que c’est fait, on va s’adapter. Peut-être qu’on ira Madrid avec une équipe réserve pour se préserver pour le derby. Et puis on nous reprochera de ne pas jouer la Ligue des champions à fond », a-t-il conclu, très énervé.

Une petite grève pour fêter ça, les Lillois ?

