Kylian Mbappé : « Je n'ai jamais eu de problèmes avec les critiques argumentées »

La défense croate est prévenue.

Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille du quart de finale de Ligue des nations contre la Croatie, Kylian Mbappé a (encore) évoqué sa très probable association avec son ex-coéquipier en club Ousmane Dembélé, qui brille avec le PSG. Si l’association des deux n’est pas restée dans les annales du football la saison dernière, le capitaine de l’équipe de France se dit confiant quant à leur cohabitation en attaque : « J’ai toujours été très excité de jouer avec lui. Il est en grande forme, on va le mettre dans les meilleures conditions. Si on a un Ousmane dans la forme du PSG, on va gagner des matchs. »

En abordant la grande forme de Dembélé, Mbappé se réjouit « d’avoir une corde de plus à notre arc », qui « donne encore plus d’options » au secteur offensif des Bleus. « Pour nous c’est top, on est encore plus imprévisibles pour l’adversaire. Il faut juste bien se coordonner dans les déplacements, mais on se connaît par cœur, on connaît nos qualités et on a envie de jouer ensemble, donc ça va être facile. » Reste à savoir lequel des deux hommes sera titularisé en numéro 9 ce jeudi soir par Didier Deschamps, étant donné qu’ils évoluent tous les deux à un poste similaire en club.

En parlant d’ego, Mbappé est revenu sur le sien et sur sa fin d’année 2024 mouvementée. « Je n’ai jamais eu de problèmes avec les critiques quand elles sont méritées et argumentées, a-t-il expliqué. Je n’ai pas été bon contre l’Italie et la conférence de presse qui a suivi n’a pas plu parce que je n’ai pas été rassembleur en tant que capitaine. Je l’accepte, et maintenant, le plus important est d’avancer et de ne pas refaire les mêmes erreurs. »

Un beau début de semaine de communication, avant le terrain.

