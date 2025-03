Des supporters allemands viennent en aide à un ancien joueur qui vit dans la rue

On n’oublie jamais un joueur qui donne tout.

Vous ne connaissez peut-être pas Patric Hillie. Il n’a pas connu les hautes sphères du foot allemand, mais il était gardien de but remplaçant de l’équipe du Lokomotiv Leipzig à sa renaissance, en 2003. Ce club historique, qui avait dû repartir en onzième division, avait battu le record d’affluence pour un match amateur en Allemagne, accueillant même le temps d’une rencontre de Coupe la légende Lothar Matthäus. Le portier avait fini par prendre sa retraite un peu plus tard, en 2006.

Un objectif de 10 000 euros

Près de deux décennies ont passé, mais les supporters ne l’ont pas oublié. L’histoire est racontée par Bild : Patric Hillie aurait sombré dans l’alcool et serait atteint de démence, au point d’errer désormais dans les rues de Leipzig. Des fans l’ont reconnu et aimeraient l’aider à retrouver une vie saine.

Le quotidien allemand explique qu’une cagnotte a été lancée afin de lui trouver un appartement et des meubles. Ils l’ont lancée le 17 mars (le jour de la Saint-Patrick, beau clin d’œil) et ils ont déjà récolté 8 475 euros, avec un objectif passé de 5 000 à 10 000 euros. Une belle initiative de la part des supporters d’un club aujourd’hui leader de son groupe de Regionalliga et qui peut rêver d’une montée en troisième division.

Pour la dédier à Patric Hillie.

Foot et homophobie : un coup de Crampons dans la fourmilière