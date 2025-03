Deschamps évoque l’association entre Mbappé et Dembélé

La nouvelle star des Bleus.

Après le passage de Kylian Mbappé, Didier Deschamps s’est présenté face à la presse à Split, et le nom d’Ousmane Dembélé est très rapidement arrivé sur la table. Le sélectionneur n’a d’ailleurs pas trop de doutes sur sa relation footballistique avec le Madrilène, qui est accessoirement son pote depuis longtemps : « Ils ont déjà beaucoup joué ensemble, ça serait bien de garder cette efficacité, mais c’est un collectif. »

💬 Didier Deschamps sur ses attaquants « ils ont déjà beaucoup joué ensemble, ça serait bien de garder cette efficacité, mais c’est un collectif » pic.twitter.com/SEJWSu05LB — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 19, 2025

Le double D espère bien sûr pouvoir compter sur les progrès de Dembouz à la finition. « Il ne s’est pas transformé non plus, mais il a une efficacité très élevée, a confirmé Deschamps. Il a toujours eu une adresse dans tout ce qui est exercice de finition. Il est en pleine confiance, certainement que son positionnement l’amène à être plus près du but. »

Un positionnement qui pourrait d’ailleurs évoluer selon les besoins du match, même si Deschamps reste fidèle à sa philosophie : « Son positionnement ? Oui, tout est possible, je ne suis pas là pour donner des infos à nos adversaires. […] Je donne toujours beaucoup de liberté aux offensifs. » Alors Mbappé en 9 ? Dembélé en 9 ? Ou aucun des deux ?

Alors qu’on sait parfaitement que Randal Kolo Muani va planter ses deux pions.

Kylian Mbappé : « Je n'ai jamais eu de problèmes avec les critiques argumentées »