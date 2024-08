La stat qui fait de Bruno Genesio l'égal d'Arsène Wenger

Le Spécial Un.

Récemment nommé entraîneur de Lille, Bruno Genesio n’a pas tardé à frapper fort en remportant son premier match officiel avec les Dogues, dominant Fenerbahçe, lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Avec cette victoire, Genesio ajoute un grand nom du coaching à son tableau de chasse : José Mourinho, l’entraîneur de Fenerbahçe. Mais ce n’est pas le premier joli coup de BG sur la scène européenne.

En septembre 2018, Genesio et les Lyonnais avaient signé une victoire retentissante sur le terrain de Manchester City en phase de poule de Ligue des champions (2-1), en dominant les hommes de Pep Guardiola. Ces deux succès font de lui le 25e entraîneur toutes nationalités confondues à avoir battu à la fois Pep Guardiola et José Mourinho, et seulement le deuxième Français après Arsène Wenger à réaliser cet exploit.

2 – Bruno Génésio est le 2e entraineur 🇫🇷 à parvenir à battre à la fois Pep Guardiola et José Mourinho toutes compétitions confondues après Arsène Wenger, et le 25e toutes nationalités confondues. Genèse. pic.twitter.com/YyoyvGXyyE — OptaJean (@OptaJean) August 6, 2024

Reste à Genesio et ses hommes de confirmer le 13 août pour le match retour pour assurer une place en Ligue des champions.

José Mourinho bluffé par les Lillois