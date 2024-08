Zhegrova délivre le LOSC face à Fenerbahçe

Sauvé sur le fil par un but de l'entrant Edon Zhegrova, Lille a assuré l'essentiel face à Fenerbahçe ce mardi soir au Hainaut (2-1). Rien n'est acquis pour autant, et il faudra aller chercher la qualification en barrages avec les tripes, dans sept jours à Istanbul.

Lille 2-1 Fenerbahçe

Buts : Tiago Santos (12e) et Zhegrova (90e+1) pour le LOSC // Kahveci (79e) pour le Fener

Pendant que les handballeuses norvégiennes et brésiliennes prenaient possession du stade Pierre-Mauroy ce mardi soir pour un quart de finale olympique, les footballeurs lillois étaient eux obligés de s’exporter à Valenciennes pour recevoir Fenerbahçe, en espérant se rapprocher du grand tableau de la Ligue des champions. Vous ne rêvez pas, José Mourinho a donc bien découvert le stade du Hainaut, qui plus est limité en spectateurs. Supportés par une bonne poignée de fans turcs en grande forme, les Stambouliotes sont venus longtemps embêter une équipe du LOSC, finalement délivrée dans le temps additionnel par le sauveur Edon Zhegrova (2-1). Il reste une manche, la semaine prochaine à Istanbul dans une ambiance qui sera toute autre, mais Lille a d’ores et déjà un pied en barrages.

Un Chevalier d’honneur, Tiago Santos en déclencheur…

Première raison de sourire de la saison des Nordistes : Lucas Chevalier, que l’on avait quitté en larmes à Nantes début mai après une grosse blessure, est en pleine forme. Le jeune portier, qui n’a donc pas pu filer aux Jeux olympiques et laisser Guillaume Restes faire des miracles dans les buts des Bleuets, rayonne sur le pré valenciennois et repousse les premiers assauts stambouliotes, souvent menés par un Edin Dzeko étonnament maladroit. La domination turque ne dure pas bien longtemps, et les Lillois vont prendre les commandes du match, dans le sillage de Tiago Santos, déchaîné sur son côté droit. Presque sans surprise, la première étincelle vient du Portugais : après un grand pont sur Kadıoğlu, il tente un centre-tir culotté dans un angle très fermé, qui termine au fond grâce à une déviation malencontreuse de l’arrière-garde adverse (1-0, 12e). Il y a de quoi être rassuré, même si le LOSC manque plusieurs occasions de faire le break, souvent contrarié par un bon Dominik Livaković. Le plus gros regret survient à quelques secondes de la pause : trouvé seul au second poteau sur un corner, Jonathan David rate un quasi immanquable à bout portant, à se demander comment il n’a pas pu cadrer (44e).

… et Zhegrova en sauveur

Est-ce que José Mourinho a poussé sa première gueulante en tant qu’entraîneur du Fener à la mi-temps ? On ne le saura sans doute pas, mais ses ouailles reviennent sur le terrain nourris de nouvelles ambitions. l’image d’Allan Saint-Maximin, survolté mais diablement inefficace. Sur son flanc gauche, le Français croque deux belles situations en la jouant un poil trop solo (46e et 49e). Tant mieux pour le LOSC, qui se montre moins tranchant et se met à évoluer sur un rythme de sénateurs. Seul frisson : un coup franc botté par Angel Gomes, qui vient raser le montant gauche de Livakovic (71e). Il pourra peut-être prendre des cours avec İrfan Can Kahveci, puisque lui ne vendange pas une situation presque similaire. À la limite de la surface lilloise, le Turc s’élance et trouve la lucarne de Chevalier, complètement stoïque sur le coup (1-1, 79e). Un gros coup derrière la tête des Dogues, qui semblent ensuite se contenter du nul, avant qu’un homme vienne mettre le boxon. Entré tardivement en jeu, Edon Zhegrova a brillamment croqué dans l’occasion accordée par Genesio : sur le côté droit, le Kosovar enroule du gauche une frappe légèrement déviée par un défenseur stambouliote et finit au fond des filets (2-1, 90e+1). Sacré ouf de soulagement, au final, pour les Nordistes, qui devront désormais valider leur billet pour la suite dans sept jours, en Turquie.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Meunier, Alexsandro, Diakité, Gudmundsson – André, Gomes – Santos (Sahraoui, 86e), Cabella, Haraldsson (Zhegrova, 71e) – David (Bayo, 71e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Fenerbahçe (4-3-3) : Livaković – Muldur, Oosterwolde, Söyüncü, Kadıoğlu – Szymański, Krunić (Djiku, 85e), Yüksek – Saint-Maximim (Kahveci, 71e), Džeko (En-Nesyri, 78e), Tadić (Aydin, 71e). Entraîneur : José Mourinho.

Revivez Lille-Fenerbahçe (2-1)