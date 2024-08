Jauge réduite à Valenciennes pour la rencontre entre Lille et Fenerbahçe

Une reprise en bonne et due forme !

Plus tôt dans l’été, les supporters lillois avaient déjà été interdits de déplacement pour un match amical. Cette fois, ils pourront venir, mais en petit comité. Les Dogues jouent gros ce mardi, à Valenciennes, face à Fenerbahçe pour le troisième tour préliminaire de Ligue des champions, mais ils ne pourront pas compter sur un stade du Hainaut plein pour les soutenir. La raison ? La Division nationale de lutte contre le hooliganisme a classé ce duel à risque, et des mesures ont ainsi été prises par rapport au nombre de spectateurs. « Le LOSC informe aujourd’hui qu’au motif de cette délocalisation, du classement « à risque » par la DNLH de cette rencontre européenne et parallèlement de l’impossibilité de mobiliser en nombre suffisant des personnels de sécurité et forces de l’ordre – en raison notamment de leur mobilisation pour les Jeux Olympiques et le plan Vigipirate « Urgence attentat » ,- la jauge du Stade du Hainaut pour ce match va être adaptée en conséquence et réduite afin, dans ce contexte complexe, de pouvoir garantir l’accueil et la sécurité des publics ainsi que la meilleure organisation de l’évènement. Cette décision fait suite à plusieurs réunions organisées entre toutes les parties prenantes de l’organisation du match cette semaine », a annoncé le club nordiste samedi soir dans un communiqué, sans donner plus de détails sur les chiffres précis.

Ça devrait faire bizarre à Fenerbahçe de jouer dans un stade loin d’être comble.

