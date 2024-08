Pronostic Fenerbahçe Lille : Analyse, cotes et prono du match retour de Ligue des champions

Après sa victoire arrachée à l’aller, le LOSC peut-il résister dans l’enfer d’Istanbul ? Voici nos pronostics Fenerbache Lille un match sur lequel vous pouvez récupérer 100€ DIRECT chez ZEbet !

Le Fenerbahçe doit absolument gagner

2e de son championnat national l’an passé avec 3 points de retard sur Galatasaray, Fenerbahce a réussi à attirer José Mourinho lors de l’intersaison. Le coach portugais doit permettre à l’équipe de renouer avec un titre attendu depuis 2014, mais aussi de disputer la Ligue des Champions. Au tour préliminaire précédent, le Fener’ s’est défait de Lugano (6-4 en cumulé) en s’imposant sur les deux matchs, mais est en ballotage défavorable après le revers concédé à Lille (2-1). Lors de cette rencontre disputée à Valenciennes, la formation turque a livré une triste première période avant de se reprendre après la pause. Ce mardi, les protégés de Mourinho sont dans l’obligation de s’imposer s’ils souhaitent poursuivre l’aventure. Le week-end dernier, Fenerbahce a lancé son championnat en dominant l’Adana Demirspor (1-0) grâce à l’inévitable Dzeko.

Lille veut y croire

La saison passée, Lille a réalisé un excellent exercice, terminé à la 4e place. Mais architecte du retour au 1er plan du LOSC, Paolo Fonseca a quitté le club lors de l’intersaison pour rejoindre le Milan AC. Olivier Letang a décidé de miser sur Bruno Genésio pour poursuivre le travail du portugais. Très actif lors de la préparation estivale afin d’être prêt pour ce 2ème tour préliminaire, Lille a disputé 6 rencontres amicales pour un bilan de 3 victoires, 2 nuls et un seul revers face à Wolfsbourg. Bien rentrés dans leur match à l’aller, les Nordistes avaient ouvert le score par Tiago Santos, mais avaient ensuite concédé un coup-franc direct à 10 minutes de la fin. Auteur d’une excellente saison dernière, Zhegrova a surgi dans le temps additionnel pour mettre le LOSC en ballotage favorable.

Toujours les mêmes absents ?

Comme à l’aller, Bentaleb, Umtiti, Bouaddi et Ismaily devraient être forfait pour Lille, et les anciens Marseillais Luan Peres et Ünder pour le Fenerbahçe.

Les compositions probables pour ce Fenerbache – Lille :

Fenerbahce : Livakovic – Osayi-Samuel, Soyuncü, Djiku, Oosterwolde – Yüksek, Szymanski, Krunic – Tadic, Dzeko, Kadioglu.

Lille : Chevalier – Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson – Angel Gomes, André – Zhegrova, Cabella, Haraldsson – David.

Le Fenerbahçe à l’expérience

Vainqueur à l’arrachée de l’aller, le LOSC va devoir tenir sur ce retour. Ce mardi, Lille aura un match nettement plus compliqué dans une ambiance bouillante. Déjà énorme l’an passée pour sa première saison à Fenerbahce, Dzeko est l’atout offensif numéro 1 turc et a déjà brillé face à Lugano en marquant 4 des 6 buts de sa formation. A ses côtés, on retrouvera les Tadic, Kahveci, Djiku mais aussi la recrue Allan Saint-Maximin. Dans une atmosphère survoltée, le Fener’ devrait s’imposer lors de ce match retour face à Lille. Un nouveau match avec des buts des deux côtés est possible

José Mourinho bluffé par les Lillois