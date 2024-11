Frenkie De Jong n'a jamais pensé à arrêter sa carrière

Petite cheville partie trop tôt.

Comme pour la quasi-intégralité de ses partenaires de la fantastique équipe de l’Ajax 2019 demi-finaliste de la Ligue des champions, la vie n’est pas un long fleuve tranquille pour Frenkie De Jong. Si le milieu de terrain néerlandais a connu plusieurs bonnes périodes depuis son arrivée à Barcelone à l’été 2019, il n’a toutefois jamais répondu pleinement aux énormes espoirs placés en lui lors de ses débuts. La faute, notamment, à une cheville lui ayant fait manquer les 14 derniers mois de compétition. Jusqu’à entraîner une fin de carrière précoce ? Dans un entretien accordé à Voetbal International, le joueur de 27 ans indique à quel point sa blessure a modifié son quotidien de sportif.

Un routine différente

« Je passe beaucoup de temps sur ma cheville. Maintenant, je dois m’en occuper beaucoup plus. Avant, je ne pensais même pas à ma cheville avant les compétitions, maintenant, je la soigne avant les entraînements et les compétitions. Je dois mettre de la glace, je dois faire des préparations supplémentaires pour l’entraînement, a-t-il expliqué. Je n’ai jamais eu le sentiment que je devais arrêter de jouer au football. C’était assez difficile, mais j’ai reçu beaucoup de soutien. De ma femme, de mon fils, de ma famille et de mes amis. De temps en temps, vous en parlez en détail avec quelqu’un et le soutien des gens qui vous entourent est très agréable. »

Nous non plus, on ne veut pas te voir arrêter, Frenkie.

