Johan Neeskens, ancien milieu de terrain néerlandais, est décédé

Lundi pluvieux…

Visage du football néerlandais des années 1970, Johan Neeskens est décédé d’une maladie ce dimanche à l’âge de 73 ans. Le milieu de terrain avait participé à 79 matchs avec les Orange et connu deux finales de Coupe du monde en 1974 et 1978. Grand comparse de Johan Cruyff, il avait remporté trois Coupes d’Europe des clubs champions avec l’Ajax en 1971, 1972 et 1973. Ses performances lui ont fait rejoindre le FC Barcelone en 1974 où il aura joué presque 200 matchs jusqu’en 1979, avant de passer par les États-Unis, et de terminer sa carrière en Suisse au tout début des années 1990. « Avec Johan Neeskens, le monde du football néerlandais et international perd une légende », a déclaré la KNVB dans un communiqué.

Met grote verslagenheid heeft de KNVB kennisgenomen van het onverwachte overlijden van Johan Neeskens. Johan was een van onze allergrootsten. We gaan hem enorm missen. We wensen zijn vrouw Marlis, zijn kinderen Christian, Tamara, Bianca en Armand, zijn kleinkinderen Djoy en… pic.twitter.com/z4ErJ7Hqeb — KNVB (@KNVB) October 7, 2024

Repose en paix.

