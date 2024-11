Luis Enrique estime que le PSG n’a raté qu’un seul match cette saison

L’eau mouille ; le feu brûle ; Luis Enrique est de mauvaise foi.

Actuellement à la 25e place du classement de la phase de la ligue de la Ligue des champions avec quatre points au compteur, le Paris Saint-Germain aura fort à faire ce mardi face au Bayern Munich pour ne pas s’enfoncer encore un peu plus dans la panade. À la veille du choc face aux Bavarois, Luis Enrique n’est toutefois pas inquiet quant au niveau intrinsèque de son équipe. Le tacticien affirme en effet que ses hommes n’ont connu qu’une véritable contre-performance depuis le début de saison. « Je crois qu’on est arrivé à douze matchs de Ligue 1 et quatre de Ligue des champions. À chaque fois, sauf probablement face à Arsenal, nous avons fait de bonnes performances, a déclaré l’Asturien en conférence de presse. On va continuer comme ça. »

L’Espagnol n’a pas poussé le bouchon trop loin en reconnaissant tout de même qu’il en faudra un peu plus pour espérer faire tomber le Rekordmeister à Munich. « Nous devrons sûrement aller plus loin face au Bayern. Courir plus, élever notre niveau de jeu, surtout face au Bayern, chez eux. C’est évident qu’après quatre matchs, dont trois au Parc des Princes, avec des résultats justes ou injustes, injustes pour moi, on est obligé d’avoir des bons résultats pour se qualifier. On s’est compliqué la tâche tout seul. Le football est ce qu’il est. Il faut marquer. »

Interrogé à l’idée de subir le jeu de l’équipe de Vincent Kompany, Enrique a déclaré s’attendre à un véritable duel pour prendre le contrôle de la partie. « Souffrir ? (Rires.) Il est très clair qu’on est deux équipes qui se ressemblent. On veut avoir le ballon, on fait un pressing très haut, on a des statistiques similaires… On fait partie des meilleures équipes en matière d’occasions de but, mais il n’y aura qu’un ballon. Et donc une équipe devra subir. Eux, ou nous. »

Luis attaque, ça sonne mieux que Luis défend.

