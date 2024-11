L’OM met a pied son directeur technique en charge de la formation

Le commandant est mort ! Vive le commandant !

Selon le journal La Provence, après des semaines de tergiversations à la Commanderie, de réunions interminables et de négociations sans issue, le couperet est tombé : Marco Otero, directeur technique en charge de la formation a été mis à pied ce lundi. L’Hispano-Suisse de 50 ans, arrivé en juin 2022 après avoir dirigé le centre de formation de Valence à partir de 2019, quitte son poste.

Garçon rajoutez moi une pointe de Marseille dans ce Marseille !

Otero, malgré ses références solides et son CV ronflant, n’a jamais réussi à se faire au terreau marseillais. Les dissensions avec la direction n’étaient plus un secret, et après avoir envisagé – puis abandonné – un éventuel reclassement interne, les dirigeants ont pris une décision radicale. Exit Otero, place au local.

Dans ce contexte, l’OM n’a pas tardé à trouver son remplaçant : Lassad « Titou » Hasni, un formateur marseillais de 53 ans, prend les rênes du centre de formation. Hasni, libre depuis son départ de l’OGC Nice il y a une semaine, est un visage familier dans le milieu footballistique marseillais. Formé au Burel (dans le 13e arrondissement marseillais), passé par plusieurs clubs amateurs régionaux et s’est forgé une solide réputation, notamment à Gémenos (à quelques kilomètres d’Aubagne), où ses méthodes de travail ont fait l’unanimité. Ce choix est une vraie déclaration d’intention : remettre du « Minot » dans le moteur, redonner au centre de formation son lustre d’antan, et peut-être, un jour, voir une génération dorée éclore sous le maillot olympien.

Car quand y a un problème à Marseille il y a une solution : encore plus de Marseille.

