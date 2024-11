Adrien Rabiot : « Quand j’étais au PSG, on ne m’a pas fait de cadeaux »

Titi en colère.

Invité de Téléfoot, Adrien Rabiot n’a pas caché son amertume concernant les supporters du Paris Saint-Germain, furieux depuis sa signature à l’Olympique de Marseille en octobre dernier. Le milieu de terrain a en effet tenu à mettre les choses au clair et illustrer son indifférence vis-à-vis des attaques émanant de la capitale : « Je ne vais pas vous mentir, moi quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné, on ne m’a pas fait de cadeaux, on n’a pas été plus que ça derrière moi. Après cinq ans passés à la Juventus, qu’on vienne me dire : « on l’a bichonné, ci, ça, non, il faut arrêter… » Avant d’enchaîner : « Ma dernière saison quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Donc il faut arrêter l’hypocrisie. » Pour rappel, Rabiot avait été mis à l’écart par le PSG de décembre 2018 à juin 2019 en raison d’un litige concernant sa fin de contrat, ce qui le conduira à une signature libre à la Juventus l’été suivant.

"Je ne vais pas vous mentir, moi quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné, on ne m’a pas fait de cadeaux, on n’a pas été plus que ça derrière moi. Ma dernière saison quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là." Adrien Rabiot… pic.twitter.com/zMUJt3sP5G — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 24, 2024

Le néo-Marseillais a tout de même fini par relativiser, faisant la part des choses entre le « manque du respect » de certains supporters et les critiques purement sportives. Enfin, il a précisé comprendre la déception des personnes jusque-là attachées « à l’image d’Adrien Rabiot du Paris Saint-Germain. »

