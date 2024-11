Bayern-PSG : le jour où tout doit basculer

Dans quelques semaines, sous leur sapin, les supporters du Paris Saint-Germain pourront découvrir la cheville flambant neuve d’un Portugais. Il s’agira de celle de Gonçalo Ramos. Blessé dès la 1re journée de Ligue 1 contre Le Havre et opéré avec succès, l’attaquant a en effet vu son retour sur les pelouses s’attarder, encore et encore. D’abord annoncé pour début novembre, c’est finalement en cette fin de mois que le buteur a décidé de repointer le bout de son nez. En attendant Noël et le retour à 100% de sa forme physique, Ramos a en effet été intégré au groupe parisien en déplacement à Munich ce mardi pour sauver sa peau en Ligue des champions. Et celle des convictions de Luis Enrique au passage.

En Ligue 1, nous sommes réalistes. En Ligue des champions, on est loin de notre niveau. Luis Enrique

Car depuis le début de saison, le nœud du problème parisien se situe bien dans la surface adverse. Un casse-tête peu visible en championnat, où le club de la capitale se balade (dix victoires, deux nuls et 36 buts inscrits, soit neuf de plus que l’OM, deuxième meilleure attaque) mais terriblement handicapant en Europe. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui manquent, du moins les tentatives. Depuis cette entame de campagne continentale, le PSG a frappé 84 fois au but, mais n’a cadré qu’à 24 reprises pour seulement trois pions. Échec avoué à demi-mot par Luis Enrique après la victoire contre Toulouse vendredi dernier : « En Ligue 1, nous sommes réalistes. En Ligue des champions, on est loin de notre niveau. » Avant de vite revenir à sa témérité : « Mais notre efficacité va augmenter, très bientôt. »

Il ne faut pas vendre la peur

Ce coming soon peut donc (et doit, en réalité) prendre place à Munich. Pour éviter de sortir la calculette dès l’hiver, Paris n’a d’autre choix que de faire ficelle à l’Allianz Arena, que ce soit avec Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou Marco Asensio devant. D’autant qu’en face, c’est une équipe à nouveau boostée qui se présentera. Alors oui, le Bayern n’a mangé que du petit gibier jusque-là (Dinamo Zagreb, Bochum, Mayence, Union Berlin, Augsbourg pour ne citer qu’eux) et s’est fait claquer par le premier gros venu – le FC Barcelone en occurrence –, mais force est de constater que sa moyenne de deux buts par match tourne à plein régime. Un chiffre grandement permis par la gâchette dont manque le PSG : Harry Kane et ses 19 buts (14 en Bundesliga, 5 en C1, mais 8 penaltys tout de même).

Dans ce contexte, s’il ne faut pas « vendre la peur » comme le disait un ancien renard local, il faudra obligatoirement se montrer réaliste. Une victoire en Allemagne permettrait effectivement à Paris de revenir dans le peloton des barragistes, avant de défier Salzbourg puis Manchester City. Ogre au tirage, les Skyblues ont régressé en Petit Poucet depuis près d’un mois maintenant (cinq défaites consécutives, une première depuis 2006) et paraissent plus prenables que jamais. « On va arriver avec le même niveau de confiance que le Bayern, qui a aussi gagné 3-0 ce vendredi soir », a posé Enrique en conférence de presse. Comme une dose d’endorphine glissée à ses joueurs ou une manière d’expliquer que ces derniers croient plus que jamais en son projet. Quoi qu’il en soit, ce duel outre-Rhin sera indéniablement celui de l’Espagnol, ne demandant qu’à voir le portier adverse grogner sur sa défense en allant chercher le cuir entre les poteaux. Pour cela, il ne faudra pas avoir les chevilles qui tremblent.

