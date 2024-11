Revivez Barcelone-Brest (3-0)

Salut les SoFootix !!! Vous en avez pris l'habitude, on se retrouve ce soir pour un nouvel exploit du Stade Brestois en Ligue des champions. Après les amuse-bouches Salzbourg et Prague, la bande à Eric the King a cette fois rendez-vous avec le Barça ! Et ça va le faire parce que Ludo Ajorque > Robert Lewandowski.