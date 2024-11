Qui est Presnel Kimpembe, le nouveau défenseur du PSG ?

Milan Škriniar, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Willian Pacho… Depuis deux ans, tous ont eu la lourde tâche de stabiliser la défense du Paris Saint-Germain, sans succès. Ouvert depuis le départ libre de Thiago Silva à Chelsea à l’été 2020, le chantier de l’arrière-garde du PSG n’avance plus, même si le dernier cité forme sans doute la meilleure paire des dernières saisons, aux côtés de l’indéboulonnable Marquinhos. À peine érigée, cette hiérarchie pourrait déjà voler en éclats dans les prochaines semaines. La faute à l’arrivée dans le groupe d’un nouveau défenseur central de choix : Presnel Kimpembe. Un beau bébé de 29 ans, solide sur l’homme du haut de ses 183 centimètres, à la puissance redoutable, appelé pour la première fois dans le groupe parisien cette saison à l’occasion de ce déplacement périlleux à Munich.

Un vrai Titi parisien

Né en 1995 à Beaumont-sur-Oise, Kimpembe est plus qu’une recrue de choix pour le PSG : c’est un enfant de l’Île-de-France, considéré avant ses pépins physiques comme l’un des meilleurs joueurs de duel du continent. Ses 28 sélections en équipe de France attestent de sa régularité au plus haut niveau, lui qui a joué un rôle décisif dans l’épopée des Bleus au Mondial 2018, en endossant le rôle central d’ambianceur du vestiaire. Muni d’une enceinte XXL, le gaucher assurait le vivre-ensemble des futurs champions du monde, même s’il n’a pris part qu’à une rencontre dans cette Coupe du monde. Autre indice sur le pedigree du nouveau Parisien : son palmarès long comme un bras de Victor Wembenyama, avec sept titres de champion de France, mais aussi quatre Coupes de France et une finale de Ligue des champions. Le tout en dix ans chez les pros, à peine.

À ce moment-là, on remet un peu tout en cause, et même si on me voit un peu comme mort, je sais que je vais revenir. Jamais de ma vie je n’aurais pu penser faire un an et demi, voire deux ans sans jouer, et être aussi patient. Presko

Après seulement un mois à l’entraînement avec le PSG, c’est donc tout sauf étonnant de déjà voir Kimpembe intégrer le groupe pour un choc de Ligue des champions. Quand bien même il n’a plus joué le moindre match professionnel depuis le 26 février 2023, et une victoire éclatante à Marseille (3-0). Car gifler l’OM, le Parisien sait faire, avec 7 succès en 9 matchs, pour 1 nul et 1 défaite. Touché par une rupture du tendon d’Achille lors de cette énième victoire pour lui au Vélodrome, le champion du monde 2018 a depuis pris son mal en patience avant de retrouver l’entraînement. « J’ai eu une rupture du tendon d’Achille, c’est la pire blessure, pire que les croisés, a récemment confié le joueur au micro de Canal+. À ce moment-là, on remet un peu tout en cause, et même si on me voit un peu comme mort, je sais que je vais revenir. Jamais de ma vie je n’aurais pu penser faire un an et demi, voire deux ans sans jouer, et être aussi patient. »

Déjà comme un poisson dans l’eau

Soutenu par son sélectionneur Didier Deschamps, Kimpembe, que le Parc des Princes va bientôt découvrir, a passé 21 mois, soit 639 jours, loin des terrains. Forcément, les supporters parisiens sont en droit de s’interroger sur la forme de leur nouvelle recrue. Mais ce dernier a anticipé le débat, toujours au micro de Canal+ : « Je vais très bien, j’ai une bonne sensation, j’ai repris l’entraînement collectif. Je n’ai jamais pensé à arrêter. Le Presnel d’aujourd’hui est patient, sans parler de foot. J’attends juste le bon moment. La bonne heure. Quand je vais savoir que c’est le bon moment, vous allez découvrir un nouveau Presnel. » Déterminé, le défenseur central n’a pas peur d’affronter la concurrence d’un vestiaire XXL : « Dans toutes les équipes, il y a des grands joueurs, de la concurrence, c’est normal. Ce n’est pas un problème. J’ai commencé avec les plus grands. »

Habile communicant, celui qu’on imagine bien un jour porter le brassard de son club de cœur a vite déclaré sa flamme au PSG, qu’il semble déjà connaître mieux que personne dans le vestiaire : « Tu as vu la ville comme elle est belle ? Forcément, c’est une histoire d’amour, et je pense que c’est réciproque. Quand on vient de région parisienne, et qu’on a la chance jouer en pro à Paris… » Avant d’enfoncer le clou dans une lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux du club, dans laquelle la nouvelle cartouche de Luis Enrique évoque son enfance dans l’ombre du PSG : « Je suis né à Beaumont-sur-Oise en région parisienne, un an avant que le club ne remporte la Coupe des vainqueurs de coupe, et trois ans avant que la France ne soulève sa première Coupe du monde. J’ai commencé le foot à côté de chez moi, je regardais les matchs du PSG dès que je le pouvais. […] Évidemment, cette lettre n’est pas finie et cette histoire n’est pas que la mienne. » Si elle ne fait que commencer, l’histoire entre Presnel Kimpembe et le PSG sera belle, à n’en pas douter.

