Le SCO remballe ceux qui voyaient en la blessure d’Abdelli « une feinte pour permettre la rupture du jeûne »

Ça ne pouvait pas être plus clair.

C’est au tour d’Angers de réagir à la fausse polémique déclenchée par l’arrêt de jeu autour de la blessure de Himad Abdelli, lors de la réception de Monaco, interprétée comme volontaire par la droite et l’extrême droite française, pour permettre la rupture du jeûne des joueurs de confession musulmane présents sur la pelouse. Dans un communiqué publié ce lundi, le club angevin confirme que son joueur a été « touché au niveau de la cuisse, il a été bandé par nos kinésithérapeutes avant de reprendre la rencontre avec courage et professionnalisme » et « condamne fermement toute tentative de désinformation qui pourrait nuire à l’image de l’un de ses joueurs ».

Abdelli répond à Pascal Praud

Le SCO « déplore les accusations infondées relayées par certains médias, insinuant que cette blessure aurait été feinte pour permettre la rupture du jeûne. La réalité est tout autre », avant d’expliquer que les examens médicaux d’après-match ont d’ailleurs empêché Abdelli de rejoindre la sélection algérienne, avec qui il était initialement retenu.

Un discours suivi par l’intéressé : « Tellement fait exprès ma blessure, que je ne peux pas rejoindre et jouer pour ma sélection nationale », a réagi Abdelli dans une story Instagram, répondant à Pascal Praud, qui l’avait accusé d’avoir feinté la blessure pour rompre le jeûne. Pour rappel, en France, les interruptions en période de ramadan sont interdites par la LFP, contrairement à l’Angleterre ou à l’Allemagne.

La story Insta de Himad Abdelli ⬇️ 🤔Comment l’interprétez vous ? pic.twitter.com/mvpuiJgnxq — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) March 17, 2025

Fin d’une polémique complètement inutile.

