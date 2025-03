Non, Angers-Monaco n’a pas été arrêté pour la rupture du jeûne du ramadan

Une tempête politique pour une gorgée d’eau.

Le match étant programmé à 19 heures ce samedi, l’interruption du jeu à la 13e minute pour soigner Himad Abdelli lors de la rencontre entre Angers et Monaco a permis à plusieurs joueurs musulmans de rompre le jeûne, en buvant une gorgée d’eau et en grignotant.

L’extrême droite reprend l’histoire à sa sauce

Rien de méchant, rien de grave, mais pour certains politiciens, comme d’habitude, c’est un problème gravissime. Plusieurs figures de droite et d’extrême droite, dont Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy, sont montées au créneau, interpellant la ministre des Sports et demandant à la FFF de réagir à ce qui serait une violation du principe de neutralité et de laïcité en vigueur sur un terrain de foot.

Comme précisé par RMC Sport, la FFF rappelle en effet chaque année que les interruptions de matchs pour des raisons religieuses ne sont pas autorisées en France (contrairement à l’Angleterre ou à l’Allemagne). Dans les faits, il s’agissait seulement d’un arrêt de jeu médical qui s’est présenté comme une occasion pour les joueurs de reprendre des forces, comme cela arrive souvent hors ramadan.

