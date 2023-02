Mbappé et Paris éteignent le Vélodrome

Marseille 0-3 Paris

Buts : Mbappé (25e et 55e) et Messi (29e)

Un Vélodrome totalement incandescent, l’espoir né de la victoire en Coupe de France et l’opportunité de tout relancer dans la course au titre. Voilà l’équation qui se présentait à l’Olympique de Marseille, à l’approche de ce Classique. Malheureusement pour les Phocéens, ils n’ont pas réussi à résoudre l’inconnue Kylian Mbappé, qui aura tout fait basculer par ses prises de la profondeur. Double buteur et passeur pour Messi, le champion du monde tricolore a décidé du sort du match en égalant au passage le record d’Edinson Cavani avec ses 200 buts en rouge et bleu dans un match brûlant. Rien que ça.

Mbappé-Messi connexion

Les cinq minutes d’intensité parisiennes passées, l’OM fait peu à peu main basse sur le ballon et met la pression. Comme il y a trois semaines, finalement. Et malgré la qualité de son milieu, le PSG peine à ressortir proprement. Si bien que sur un premier déboulé côté droit, Nuno Tavares se présente dans la surface et est repris in extremis par Nuno Mendes (13e). L’action a raison de Kimpembe, évacué sur civière après s’être blessé tout seul en pleine course. Sur un centre de Guendouzi, Tavares manque ensuite sa reprise (18e), mais le Vélodrome prend peu à peu confiance. Reste que sur un appel latéral supersonique, Mbappé est mis sur orbite par Messi pour crucifier Pau Lopez d’une frappe croisée à ras de terre (0-1, 25e). Les deux hommes remettent ça dans la foulée avec cette fois le Français qui délivre une passe lumineuse dans la surface pour l’Argentin, buteur de près (0-2, 29e). La hauteur du bloc olympien ressemble de plus en plus à du suicide. Messi seul au second poteau (34e), Mbappé en face à face (39e) ou Marquinhos qui croise trop (40e) laissent toutefois Marseille dans le match, alors que Donnarumma s’envole pour détourner le coup franc d’Alexis Sanchez et éviter le retour de l’espoir avant la pause (45e+2).

Cavani n’est plus seul

Déjà détenteur des meilleures opportunités jusqu’alors, Paris continue de menacer dès la reprise. Sur un centre parfait de Vitinha, Mbappé voit sa tête frôler le poteau d’un Lopez battu (52e). Le doublé – son 200e but avec le club de la capitale – arrive finalement trois minutes plus tard, et de quelle manière ! Dans la foulée d’une accélération plein axe de Fabián Ruiz, Messi trouve Mbappé d’une magnifique louche avant d’observer son compère envoyer une volée parfaite au fond des filets pour éteindre la Canebière (0-3, 55e). Marseille cesse progressivement d’y croire, et quand Alexis Sanchez parvient à venir placer sa tête, Donnarumma se détend de tout son long pour repousser sur sa ligne (65e). Pendant que le virage nord propose un véritable spectacle de pyrotechnie, les champions de France gèrent leur avance dans une fin de match où l’intensité s’évapore peu à peu. Juste le temps pour Donnarumma de se mettre encore en valeur, en repoussant la tentative à bout portant d’un Vitinha qui patientera encore un peu pour lever enfin les bras en Ligue 1 (89e). Paris aura fait sa loi de bout en bout, et repousse son principal concurrent à huit longueurs. De quoi voir à nouveau venir dans la quête d’un onzième sacre national, qui constituerait un record historique.

Marseille (3-4-2-1) : Lopez – Bailly (Clauss, 66e), Balerdi, Kolašinac – Ünder (Payet, 81e), Rongier, Veretout, N. Tavares – Malinovskyi (Ounahi, 81e), Guendouzi – Sánchez (Vitinha, 81e). Entraîneur : Igor Tudor.

Paris (3-5-2) : Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Kimpembe (Danilo, 16e) – Mukiele (Zaïre-Emery, 61e), Vitinha, Verratti, F. Ruiz, N. Mendes (Bernat, 76e) – Messi, Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.