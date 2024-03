Lionel Messi, l’histoire écrite sur une serviette

Du haut de ses 23 ans, elle n’a pas pris une ride. Paraphée le 14 décembre 2000 dans un tennis club sur les hauteurs de Barcelone, la serviette qui changea la vie de Lionel Messi a depuis eu le temps de se faire un nom. Et alors que la carrière de l’Argentin approche de son crépuscule, l’objet a été mis aux enchères par son agent de l’époque, Horacio Gaggioli. En attendant de trouver son prochain acquéreur, c’est dans les locaux de Bonhams (société de mise aux enchères en charge de la vente) que les huit lignes écrites à l’encre bleue sur une serviette carrée de 165 mm de côté par Carles Rexach (directeur sportif du Barça, à l’époque), ont été exposées au public. « À Barcelone, le 14 décembre 2000, en présence de MM. Minguella et Horacio, Carles Rexach, directeur sportif du FC Barcelone, accepte, sous sa responsabilité et indépendamment de toute opinion divergente, de signer le joueur Lionel Messi, à condition que nous respections les montants convenus », peut-on lire encore distinctement, en espagnol dans le texte. Après New York et avant une dernière étape à Londres, c’est à deux pas de l’Arc de Triomphe que les curieux ont pu venir apprécier l’objet désormais soigneusement encadré à la manière d’un tableau.

Ça nous rappelle Picasso, qui dessinait sur des coins de table. C’est presque une œuvre d’art, c’est rarissime. Sabine Cornette de Saint-Cyr

« Cette serviette est un véritable talisman »

Depuis le 18 mars, ce morceau d’histoire est donc mis aux enchères en ligne avec une mise de départ à 300 000 livres sterling (environ 340 000 euros) par Horacio Gaggioli. Depuis ce fameux rendez-vous qui a permis au gamin de Rosario de rejoindre les Blaugrana malgré les nombreuses personnes réticentes au sein du club, l’agent avait précieusement conservé l’objet. Un objet unique en son genre, ou presque : une autre serviette fera en effet irruption dans un transfert majeur du ballon rond quelques mois plus tard, mais du côté de Madrid cette fois. Installé au restaurant avec Florentino Pérez, Zinédine Zidane se voit glisser une serviette sur laquelle il est écrit : « Veux-tu venir jouer au Real Madrid ? » Bingo, le meneur de jeu des Bleus rejoint les Galactiques… mais en signant son contrat en bonne et due forme, lui.

« Le début de la carrière de Messi est documenté ici. C’est simplement incroyable », s’enthousiasmait ces derniers jours pour l’AFP Ian Ehling, directeur des beaux livres et manuscrits à New York pour Bonhams en affirmant s’attendre à ce que la vente soit conclue pour « beaucoup plus cher » que le prix de départ. « À mon époque, on rêvait de défendre comme Beckenbauer, de dribbler comme Chris Waddle. Et, un peu plus tard, de faire des roulettes à la Zidane. Cette serviette est, à mes yeux, un véritable talisman. De même qu’elle est l’incarnation de la quintessence de notre métier, on est des chercheurs de trésors », embraye pour sa part Sabine Cornette de Saint-Cyr, en charge de l’exposition parisienne au moment de l’inaugurer. Et ravie de pouvoir amener ses enfants, pour une fois excités à l’idée de venir observer l’une des œuvres exposées par la maison : « C’est un précieux parchemin, qui a permis de changer la vie d’un jeune homme d’origine modeste. Pour moi, c’est le document le plus important du football mondial. Cela fait vingt ans que je suis dans le milieu des enchères, et je n’ai jamais vu ça de ma vie. Ça nous rappelle Picasso, qui dessinait sur des coins de table. C’est presque une œuvre d’art, c’est rarissime. »

Une œuvre d’art, ou presque

Il faut dire qu’installée dans la salle d’attente de l’agence, la serviette détonne malgré son petit écriteau explicatif et ne manque pas de surprendre les clients qui patientent. « Nous n’avons reçu que quelques visites de curieux, mais pas d’acheteurs sérieux à l’horizon », regrette d’ailleurs Céline Hersant, en charge des relations presse chez Bonhams, après trois jours d’exhibition. Au premier étage du bâtiment, l’exposition consacrée aux collections privées issues de deux châteaux français et bientôt mises en vente elles aussi remporte un plus franc succès. « Une de mes amies, qui travaille dans l’art et qui est nulle en foot, m’a demandé quelle était l’importance de ce joueur. Je lui ai répondu que c’était le Basquiat du ballon rond, la première comparaison qui m’est venue à l’esprit, et elle a tout de suite compris », tentait pour sa part Sabine Cornette de Saint-Cyr afin de tracer un parallèle avec le monde de l’art, plus habituel en ces lieux.

Pourtant, Bonhams a déjà organisé la vente de plusieurs objets du sport. À l’image de cinq maillots du Paris Saint-Germain signés par Kylian Mbappé, Neymar et… Lionel Messi, en 2022. Ou encore deux billets du premier match de NBA joué par Michael Jordan, en 1984. « Dans ces ventes, la difficulté est de trouver la juste estimation correspondant au marché. C’est plus facile de donner une estimation à un tableau d’un peintre coté selon le sujet, la taille ou la période, reconnaît encore Céline Hersant. Nous sommes plutôt habitués à un public d’amateurs intéressés par l’art ou les automobiles, et ce genre de vente attire des curieux qui ne sont pas forcément acheteurs. » À quelques jours de leur clôture prévue pour ce mercredi, les enchères n’avaient d’ailleurs pas encore attiré de candidat sérieux. Dommage, car il n’y aura pas de deuxième chance dans quelques années. Aux dernières nouvelles, aucune serviette n’a été utilisée pour les signatures de la Pulga à Paris ou à l’Inter Miami.

EDF, le coup de la panne