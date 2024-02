La serviette sur laquelle Messi a signé son premier contrat bientôt mise aux enchères

À ne pas mélanger avec les torchons.

La légendaire serviette sur laquelle Lionel Messi a signé son premier contrat avec le Barça sera bientôt mise aux enchères. La vente sera organisée par une maison de ventes aux enchères britannique entre les 18 et 27 mars 2024. Prix de départ : 350 000 euros. Et les premières estimations parlent d’une acquisition autour de 600 000 euros. L’objet appartient à l’agent de joueurs argentin Horacio Gaggioli, qui a conservé pendant 23 ans le précieux document dans un coffre-fort. L’Argentin avait un temps exprimé son intention de faire don de cette pièce historique au musée du Barça, mais il a visiblement revu ses plans pour à la place en tirer un joli pactole.

Vaya reliquia. Se subasta la servilleta con la que el FC Barcelona fichó a Leo Messi: se estima un valor entre 350.000 y 600.000 euros. pic.twitter.com/iWbDpA5mzV — MARCA (@marca) January 31, 2024

L’accord a été conclu le 14 décembre 2000 dans un bar d’un club de tennis sur les hauteurs de Montjuïc, à Barcelone. Carles Rexach, le secrétaire technique du Barça de l’époque, souhaitait désespérément que le club signe Messi, alors âgé de 13 ans et qui souffrait d’un problème de croissance. Au terme d’une discussion avec le futur crack et ses représentants, un accord est finalement trouvé. N’ayant pas eu le temps d’imprimer un contrat, Rexach a alors demandé une serviette à un serveur pour parapher en vitesse un document scellant leur union. « À Barcelone, le 14 décembre 2000, et en présence de monsieur (l’agent, Josep Maria) Minguella et Horacio (Gaggioli), Carles Rexach, secrétaire technique du FCB, s’engage sous sa responsabilité, malgré l’opinion d’autres personnes qui sont contre la signature de Lionel Messi, tant que les frais convenus sont maintenus. »

Prochaine étape : vendre le mouchoir avec lequel la Pulga a essuyé ses larmes lors de son départ du club.

Le Barça s'en sort difficilement face à Osasuna