Lamine Yamal absent de la tournée du Barça aux USA

Le Barça a appris de ses erreurs.

À peine quelques jours après avoir remporté l’Euro avec l’Espagne, et décroché son baccalauréat, Lamine Yamal profite de vacances bien méritées. L’international espagnol devrait manquer le début de la présaison avec le FC Barcelone. Selon le quotidien sportif Sport, le club catalan a décidé de ne pas inclure l’ailier de 17 ans dans le groupe pour la tournée aux États-Unis prévue du 28 juillet au 7 août. Le club ne voudrait pas commettre la même erreur qu’avec Pedri, qui, après une saison 2020-2021 éprouvante (52 matchs toutes compétitions confondues avec son club, en plus de l’Euro avec l’Espagne et les Jeux olympiques), s’était blessé.

Le repos physique et mental est recommandé, et l’auteur du plus beau but du dernier Euro retrouvera le groupe d’Hansi Flick lors de son retour en Catalogne. Tout comme la pépite des Blaugrana, Ferran Torres et Pedri ne seront pas non plus du voyage. Le dernier cité est blessé depuis le quart de finale contre l’Allemagne, tandis que l’ancien de Manchester City s’est vu accorder lui aussi des vacances à la suite du sacre espagnol. Le Français Jules Koundé, éliminé en demi-finales, sera de la partie, mais suivra un entraînement personnalisé, tout comme les autres participants de l’Euro, comme Lewandowski, Christensen ou Gündoğan.

Des grandes vacances, normal pour un jeune de 17 ans finalement.

