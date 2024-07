Touché contre l’Allemagne, Pedri souffrirait d’une entorse au ligament du genou

« »Pedri jaune.

Sorti sur blessure après moins de dix minutes de jeu contre l’Allemagne et à la suite d’un tacle non-maîtrisé de Toni Kroos, Pedri souffrirait d’une entorse au ligament du genou gauche. C’est ce qu’annonce la radio Cope, après un échange avec le staff médical espagnol à la mi-temps. Régulièrement blessé depuis deux ans, le milieu de terrain du FC Barcelone aurait donc rechuté et pourrait voir sa compétition s’arrêter après ce quart de finale. Pour rappel, Pedri a déjà manqué 485 jours de compétition depuis 2021, soit un an et demi.

Samuel Umtiti connaît aussi ce sentiment de don pour la patrie.

Dani Parejo se mêle aux supporters espagnols