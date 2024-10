Le Real Madrid donne des nouvelles de Dani Carvajal

Dani, Dani cool.

Gravement blessé lors du dernier match du Real Madrid face à Villarreal après un choc avec Yeremy Pino, Dani Carvajal avait dû quitter les siens sur civière, en pleurs. Quelques heures plus tard, la sentence était tombée : rupture du ligament croisé antérieur et d’une instabilité postéro-externe au genou droit. Un immense coup dur pour l’international espagnol qui sera éloigné des terrains pendant au moins un an.

Ce vendredi, le Real Madrid a communiqué sur l’état de santé de son défenseur, qui « a été opéré avec succès ». L’Espagnol de 32 ans, prolongé malgré tout par la Casa Blanca jusque 2026, commencera son « processus de récupération dans les prochains jours ».

Communiqué médical de Carvajal.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) October 11, 2024

La première étape d’une très longue route.

