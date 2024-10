Le joli geste du Real Madrid envers Dani Carvajal

Un sourire dans le malheur de Carvajal.

Les larmes de Dani Carvajal, gravement blessé au genou face à Villarreal, ont résonné au Santiago-Bernabéu samedi soir. Le verdict est tombé : il s’agit même d’une triple rupture, ce qui éloignera le latéral droit des terrains pour de nombreux mois. De quoi se poser des questions sur la suite pour Carvajal, dont le contrat avec le Real expire en juin 2025 ? Pas du tout, puisque Madrid a réagi du tac au tac avec un très joli geste : une prolongation immédiate d’un an supplémentaire, pour accompagner son vice-capitaine dans son rétablissement et lui donner la possibilité de revenir plus sereinement.

« Le Real Madrid tient à lui montrer tout son soutien et son affection, et lui souhaite une rapide récupération pour qu’il revienne le plus vite possible sur les terrains de football », a écrit le club dans le communiqué annonçant la nouvelle. Le joueur, lui, a réagi sur son compte Instagram, expliquant n’avoir « que des mots de remerciements pour le Real Madrid et (son) président Florentino Pérez », et déclarant que c’est « dans les moments difficiles qu’on montre vraiment son âme. »

Ce qui n’empêche pas le Real, selon la presse espagnole, d’être intéressé pour récupérer Trent Alexander-Arnold dès l’été prochain.

