Coup de canon sur Madrid.

Ce mardi à l’Emirates, le Real Madrid s’est fait malmener par Arsenal (3-0). De l’autre côté des Pyrénées, la presse espagnole parle d’un effondrement. AS compare le Real à une « passoire largement dépassée », sans idées, sans plan. Pour El Chiringuito, c’est « une débâcle historique », un « drame à Londres » et l’émission phrase se désolidarise : « Ce n’est pas mon Madrid. »

❌ "ESTE NO ES MI MADRID". 🗞️ El titular de @MarioblancoTu, en la portada de @elchiringuitotv. La presenta @gorkagrn. pic.twitter.com/yoHx97ETe9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 9, 2025

Marca évoque « un Real Madrid mortellement blessé », « terrible, plat, sans jeu », sauvé de la noyade par Thibaut Courtois. Le quotidien ne fait pas de quartier sur les prestations individuelles : Vinicius est décrit comme « totalement hors du coup », avec « des passes qui ne mènent nulle part, une attitude défensive nulle ». AS résume : « Vinicius a été tout sauf un footballeur. »

Kylian Mbappé n’est pas non plus épargné. Marca le juge « aussi gris que le maillot qu’il portait », pendant qu’AS déplore : « Il a raté trop d’occasions . » Ni leader, ni sauveur, le Français n’a pas pesé. Pour Mundo Deportivo c’est une « humiliation » en gros titre, « un KO retentissant à Londres ». Le quotidien catalan se régale, évidemment.

Du côté de ceux madrilènes, on lance déjà l’opération remontada à une semaine du match retour. AS appelle à « forcer un autre miracle » du Bernabéu, ce phénomène surnaturel qui a souvent retourné l’impossible. Radio Marca y croit encore : « Si quelqu’un peut le faire, c’est nous. » Ce mardi 8 avril était tout simplement « le pire soir de Madrid depuis des décennies », conclut encore Marca.

Le goût de la défaite, ça ne fait jamais de mal.

Les joueurs du Real Madrid croient en une remontada contre Arsenal