Le chantier du Camp Nou vire en bagarre entre ouvriers

Cette fois, José Mourinho n’est pas dans le coup.

Le FC Barcelone retrouvera son Camp Nou dans quelques semaines. Installé provisoirement à Montjuic, le club blaugrana devrait reprendre ses quartiers dans son stade entre la fin du mois de décembre et le mois de février, une fois les travaux définitivement terminés. Ce qui est sûr, c’est que les ouvriers mobilisés ne font pas tous le maximum pour être dans les temps. Selon la journaliste Anna Punsí, une vingtaine d’entre eux se sont en effet affrontés avec des bâtons ce vendredi après-midi sur le chantier. Ce « match » aurait opposé des travailleurs roumains et des travailleurs albanais. Au moins six blessés sont à déplorer, mais sans gravité. Tous les ouvriers impliqués ont été expulsés des lieux.

On attend le verdict de la commission de discipline.

