Dani Olmo et Pau Víctor officiellement réinscrits en Liga

Le feuilleton touche à sa fin.

Miné par les problèmes économiques et coupable d’avoir transgressé le fair-play financier, le FC Barcelone n’avait pas pu enregistrer l’inscription de Dani Olmo et Pau Víctor pour la deuxième partie de saison. Le président Joan Laporta, avec tous les excès qu’on lui connaît, a exprimé son mécontentement à plusieurs reprises en faisant tout son possible pour que les deux joueurs puissent (re)garnir les rangs de son club jusqu’au terme de l’exercice.

Une plainte déposée contre Laporta ?

Après une première victoire, mercredi soir, en obtenant cet enregistrement pour la finale de la Supercoupe d’Espagne, à la suite d’une décision surprise du Conseil supérieur des sports (CSD), le Barça s’est félicité, ce jeudi soir, de l’inscription des deux Espagnols. La Liga les a effectivement répertoriés comme « éligibles » sur son site.

Dani Olmo and Pau Víctor registered for La Liga — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 9, 2025

Les problèmes ne sont toutefois pas encore derrière le club puisque, selon les informations de COPE, la Fédération espagnole envisage de déposer une plainte contre Laporta après son comportement inapproprié en marge de la demi-finale de Supercoupe nationale. Pour rappel, le président catalan s’est réjouit de la décision du CSD avec plusieurs bras d’honneur lancés vers les tribunes. Il a également crié « fils de pute », et insulté les présidents des associations régionales et les directeurs de la RFEF de « vauriens », avant de taper dans un siège.

On a le patron qu’on mérite.

Dani Olmo et Pau Victor pourront jouer la finale de Supercoupe