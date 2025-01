Le coach de Gérone donne son point de vue sur l’imbroglio Pau Lopez à Lens

Chacun défend son bout de gras.

Un transfert qui capote, des explications en conférence de presse et un gardien toujours entre deux clubs. Pau Lopez, prêté par l’OM à Gérone, ne rejoindra finalement pas Lens cet hiver. Michel, coach de l’actuel huitième de Liga, a clarifié les choses concernant ce feuilleton : « Pau Lopez a demandé la permission de passer la visite médicale, et nous la lui avons donnée, mais rien de plus. Le club m’a demandé mon avis et j’ai dit que je voulais qu’il reste. C’est un joueur formidable qui rend l’équipe meilleure. »

🔴EN DIRECTE ⚽Pau López convocat amb el Girona després de l'operació fallida amb el Lens 🗣️Míchel ho explica a la roda de premsa 👇🏼https://t.co/OSWS9Utmc0 pic.twitter.com/0qysSK22l8 — Esport3 (@esport3) January 10, 2025

Une question de temps ?

Gérone ne peut pas inscrire un autre gardien en Ligue des champions avant le 29 janvier, une date que Lens n’était pas prêt à attendre. Résultat : les Sang et Or ont dû faire machine arrière après une annonce un poil trop précipitée. La situation est rendue encore moins claire après la blessure de Lucas Garcia, jeune portier de Gérone, laissant Paulo Gazzaniga comme seul dernier rempart. Hors de question pour le technicien espagnol de prendre un si grand risque : « Avec Pau, nous avons un poste très bien couvert. S’il part, ce sera une grosse perte. »

Le mercato est parfois un terrain encore plus instable qu’un ballon glissant.

