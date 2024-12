Pronostic Girona Valladolid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Girona se reprend face à Valladolid

Sensation de la dernière saison de Liga, Girona avait terminé sur le podium derrière le Real Madrid et le FC Barcelone. Cet été, le club a perdu de nombreux joueurs cadres de cette réussite. Cet exode massif explique certainement les difficultés rencontrées par l’équipe catalane. Actuellement, les hommes de Michel sont en 10e position avec 4 points de retard sur le dernier qualifié pour une compétition européenne. Girona manque de régularité dans ses performances puisqu’après avoir gagné 3 rencontres de suite en Liga, il reste sur un nul et 2 revers en Liga. Les Catalans ont été tenus en échec à Villarreal (2-2) avant de subir la loi du Real Madrid (0-3) et plus surprenante celle de Majorque (2-1), alors que le club insulaire s’est retrouvé en infériorité numérique dès la demi-heure de jeu. En plus de cette mauvaise passe en Liga, Girona s’est incliné contre le Sturm Graz et Liverpool en Ligue des champions sur cette même période.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Valladolid est encore plus mal parti, puisqu’il se retrouve dans la zone de relégation. La Pucelle occupe la 19e place avec 4 points de retard sur Alavés, premier non-relégable. Battu à Las Palmas il y a 15 jours, Valladolid a repris espoir lors de la dernière journée en s’imposant face à un autre mal classé, le FC Valence (1-0). Dominée, la Pucelle est parvenue à conserver son avance au score malgré une infériorité numérique dans le dernier quart d’heure. Pour ce déplacement à Girona, Rubio ne pourra pas compter sur Latasa, suspendu, quand Gérone devra faire sans doute sans son buteur Miovski, blessé. Auteur de 4 buts sur pas mal de bouts de match, Stuani pourrait être titulaire cette fois en remplacement du décevant Danjuma. Ce vendredi, Girona, souvent plaisant mais en manque d’efficacité, devrait être récompensé lors de la réception d’une équipe de Valladolid pas au mieux.

► Le pari « Victoire Girona » est coté à 1,43 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 243€ (143€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Stuani buteur » est coté à 2,35 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 235€ (335€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Girona – Valladolid

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Girona – Valladolid sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Girona – Valladolid avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Girona Valladolid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Valence réalise le pire début de saison de son histoire