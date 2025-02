Luka Modrić, le cadeau éternel du Real Madrid

Au Real Madrid, les passe-droits n’existent pas. Même quand on s’appelle Luka Modrić. Le Ballon d’or 2018 est abonné aux contrats courte durée. Malgré ses états de service, la Casa Blanca l’a successivement prolongé quatre fois d’une année. Le message est clair : aussi grande soit sa carrière, le Croate doit systématiquement prouver qu’il a encore sa place. Ce qu’il fait, semaine après semaine, en témoigne encore son but lumineux dimanche contre Gérone, savant mélange de talent et de culot, alors qu’il n’était titulaire que pour la neuvième fois de la saison en championnat. Et à 39 ans, s’il vous plaît.

Le titulaire des cœurs

Avec 1821 minutes sur le terrain, Modrić n’arrive qu’au dixième rang des joueurs merengues les plus utilisés. Remplaçant lors de la double confrontation contre Manchester City, le Croate n’a eu droit qu’à neuf minutes à l’aller, et sept au retour. Il était aussi sur le banc au coup d’envoi des deux Clásicos déjà joués cette saison, en octobre et en janvier. En revanche, il est deuxième au nombre d’apparitions (40, soit une de moins que Federico Valverde). Modrić a participé à tous les matchs du Real, sauf deux, en janvier, contre Majorque en Supercopa et Las Palmas en Liga.

Bien qu’il ne le titularise que de manière épisodique (17 fois lors de ses 40 apparitions), Carlo Ancelotti tient à son milieu de terrain comme à la prunelle de ses yeux. Sur le terrain, où il porte le brassard de capitaine, comme en dehors. Son expérience et son vécu représentent une plus-value inestimable, surtout que l’effectif madrilène a perdu deux tauliers l’été dernier, Toni Kroos et Nacho. Précieux pour montrer l’exemple, inculquer des valeurs aux plus jeunes et rassurer dans la tempête. Modrić était justement venu au secours de Kylian Mbappé cet automne pour lui témoigner la confiance dont le Français avait alors besoin. Un pilier sur lequel n’importe qui peut se reposer.

Le nouveau Maldini

Le joueur et buteur le plus âgé de l’histoire du Real Madrid, qui a accumulé 28 titres dans la capitale, affiche une longévité époustouflante : la saison 2024-2025 est la dixième saison consécutive où il atteint les 40 matchs en club (avec un pic à 52 matchs joués en 2022-2023). Son préparateur physique Vlatko Vučetic estime que « son âge métabolique est inférieur à 30 ans ». L’artiste réalise des exercices de musculation spécifiques, pour les jambes comme pour le haut du corps, quasiment tous les jours de l’année. « S’il veut être la meilleure version de lui-même, il sait qu’il doit travailler en conséquence, expliquait Vučetic à Relevo cet automne. Il n’a pas toujours envie de bosser, mais il veut réussir. Ce n’est pas si évident d’avoir cette mentalité. Luka est fort dans sa tête. »

Modrić est un cadeau pour le football, il doit continuer jusqu’à ce qu’il le souhaite. Carlo Ancelotti

Dixième joueur le plus capé de l’histoire du club (574 matchs), le Croate dépassera très vite José Camacho (577). Paco Gento (600) et Fernando Hierro (602) seront les prochains à y passer… si Pérez propose à Modrić de prolonger pour une ultime saison, avec la Coupe du monde en point d’orgue. « Modrić est un cadeau pour le football, il doit continuer jusqu’à ce qu’il le souhaite, tranchait Ancelotti dimanche en conférence de presse, dressant la comparaison avec une autre légende contemporaine. (Paolo) Maldini a remporté une Ligue des champions à 40 ans et on peut comparer les deux par rapport à ce que doit être un footballeur. Ce sont des exemples fantastiques et ce n’est pas le hasard qui leur a permis de rester sur le terrain aussi longtemps. Il y a une part de génétique, mais surtout d’implication et d’attitude. C’est la seule manière pour atteindre les 40 ans, comme l’a fait Maldini et comme va le faire Modrić. » Ancelotti se projette donc déjà sur la saison prochaine, plus ou moins consciemment, puisqu’il faudra attendre le mois de septembre pour que Modrić souffle ses 40 bougies… Florentino Pérez peut déjà préparer le contrat.

