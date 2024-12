Pronostic Gerone Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real souffre des absences à Gérone

Le Girona FC connaît une période contrastée entre ses performances en Liga et ses déceptions dans les compétitions européennes et nationales. Avant leur récent match nul contre Villarreal (2-2), les Catalans avaient enchaîné trois victoires consécutives face à l’Espanyol Barcelone (4-1), Getafe (0-1), et Leganés (4-3), ce qui les place à une encourageante 8e position au classement. Cependant, leur parcours en Ligue des champions est difficile : avec une seule victoire en cinq matchs, ils peinent à s’imposer, notamment contre des adversaires abordables comme Sturm Graz (1-0). Les désillusions se poursuivent en Coupe du Roi, où Girona a été éliminé mercredi par une modeste équipe de D4, Lugrones, après une séance de tirs au but. Le retour de plusieurs joueurs clés a contribué à de meilleurs résultats, même si certains sont encore absents comme Asprilla, Yangel Herrera et Tsygankov. Sur une note positive, Van de Beek a marqué son premier but en championnat lors du match contre Villarreal, et Krejčí a également brillé en défense centrale pour assurer le point du nul.

Le Real Madrid a subi une nouvelle défaite en Liga lors de son déplacement à San Mamés contre Bilbao (2-1), marquant son deuxième revers en championnat après la gifle infligée par le FC Barcelone en octobre. Cette contre-performance illustre une saison en demi-teinte pour les Madrilènes, incapables de s’imposer dans les grands rendez-vous. Entre un penalty raté par Kylian Mbappé, une erreur de relance de Fede Valverde et une pauvreté dans le jeu, les Merengue peinent à convaincre. Depuis la défaite lors du Clásico, leur bilan face à des adversaires majeurs tels que Liverpool (2-0), l’Atlético (1-1), Lille (1-0) et l’AC Milan (1-3) est préoccupant. Sur le plan des blessures, Aurélien Tchouaméni a récemment repris, mais Eduardo Camavinga et Vinícius devraient rester absents. Derrière, Dani Carvajal et Eder Militão, tous victimes de ruptures des ligaments croisés, sont indisponibles pour longtemps, quand David Alaba, de retour à l’entraînement, ne devrait pas jouer avant 2025. Ces absences plombent la dynamique de l’équipe, déjà fragilisée. Face à Gérone, une équipe en quête de rachat après son élimination en Coupe du Roi, ces absences pourraient sérieusement compliquer la tâche du Real Madrid, rendant une victoire merengue loin d’être assurée.

