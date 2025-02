Kylian Mbappé éteint Manchester City avec un triplé !

Il n’y aura eu aucun suspense, ce mercredi soir, entre le Real Madrid et Manchester City. Un très joli triplé de Kylian Mbappé a éteint l’équipe de Pep Guardiola (3-1) et emmène le tenant du titre en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Real Madrid 3-1 Manchester City

Buts : Mbappé (4e, 33e, 61e) pour le Real Madrid // González (90e+2) pour les Citizens

Il n’y aura pas eu photo ni de scénario à suspense, ce mercredi soir, au stade Santiago-Bernabéu, où le nouveau classique européen entre Real Madrid et Manchester City a tourné en faveur de la meilleure équipe. De très loin, même, tant le champion d’Angleterre en titre n’aura jamais pu penser que l’exploit était possible. Le pessimisme de Pep Guardiola, qui donnait à peine 1% de chance à sa machine de renverser la situation, n’était finalement pas du bluff. Les Citizens sont tombés sur un os et sur un homme, surtout : Kylian Mbappé. Le Français tient sa première vraie soirée de gala sous le maillot de Madrid, avec un triplé splendide, son deuxième après celui contre le Real Valladolid le mois dernier, et une grande prestation pour emmener le tentant du titre en huitièmes de finale.

Mbappé voit triple

Il n’a cette fois pas eu besoin de chance pour marquer les esprits et des buts. Le capitaine des Bleus avait été en réussite à l’aller sur son geste acrobatique douteux, il a immédiatement frappé pour calmer les Anglais dans son nouveau jardin. Il s’est ainsi retrouvé à la réception d’une longue ouverture de Raúl Asencio, pour se faufiler entre Rúben Dias et John Stones pour finir d’un lob parfaitement exécuté pour tromper une première fois Ederson (1-0, 4e). C’est comme s’il n’y avait déjà plus d’espoir pour City, et Mbappé ne s’est pas arrêté à une réalisation. Le deuxième est arrivé à la suite d’un mouvement collectif de grande classe, passant de Jude Bellingham à Vinícius Junior, qui a trouvé son compatriote brésilien Rodrygo à l’entrée de la surface, où le numéro 9 s’est démarqué, avant de feinter Joško Gvardiol, parti à l’autre bout du terrain, et d’ajuster Ederson (2-0, 33e).

PAS CONTENT ? TRIPLÉ ! 💥💥💥 KYLIAN MBAPPÉ EST INNARÊTABLE, LE REAL MÈNE 3-0 FACE À MANCHESTER CITY 🤯#RMAMCI | #UCL pic.twitter.com/qvjxYmFYHo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 19, 2025

Puisqu’il avait encore faim, Mbappé a remis ça à l’heure de jeu, d’un enroulé puissant et clinique pour s’offrir un triplé mémorable et achever Manchester City (3-0, 61e). Son 27e but avec le Real Madrid cette saison, son 7e en Ligue des champions et un match référence. Le champion du monde leur a tout fait, et il a rappelé que la confiance était totalement revenue. Il a fini cinq tirs et aurait même pu en planter un de plus, même s’il était peut-être hors jeu au moment de buter sur Ederson et de rester à terre pendant quelques minutes (57e). C’était avant son troisième pion et son ovation à sa sortie, à la 78e minute, où le stade s’est levé pour hurler le nom de la nouvelle coqueluche madrilène.

Manchester City à des années-lumière

Incroyable, mais vrai : Manchester City n’aura jamais réussi à exister au milieu de cette grande fête espagnole. Sans Erling Haaland et Kevin De Bruyne, restés sur le banc tout au long de la partie, les Anglais n’ont pas affiché un autre visage et ont rappelé ce qu’était devenue la machine de Guardiola. Tout sauf une machine, en fait. Le Real Madrid a fait ce qu’il voulait quand il voulait, Abdukodir Khusanov tentant de résister tant bien que mal dans une position de latéral droit inhabituelle. Mbappé aurait pu avoir d’autres copains à ses côtés sur le tableau d’affichage, Rodrygo ayant tenté à plusieurs reprises de l’y rejoindre, entre les « Oléééééé » d’un public comblé.

Rien n’a été pour les Citizens, qui ont perdu John Stones sur blessure dès les premières minutes de la rencontre, signé leur premier tir cadré à la 76e minute par Phil Foden, et marqué un but ne sauvant même pas leur honneur dans le temps additionnel, à la suite d’un coup franc d’Omar Marmoush sur la barre qui a profité à l’opportuniste Nico Gonzalez (3-1, 90e+2). C’est la fin d’un cycle, sans aucun doute, pour l’ancienne meilleure équipe d’Europe et la confirmation qu’il faudra encore sortir ce Real Madrid de sa compétition préférée.

Real Madrid (4-4-2) : Courtois – Valverde, Rüdiger, Asencio, Mendy – Rodrygo, Tchouaméni (Modrić, 83e), Ceballos (Camavinga, 78e), Bellingham – Mbappé (Díaz, 78e), Vinícius. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Manchester City (4-1-3-2) : Ederson – Khusanov, Stones (Aké, 8e), Dias, Gvardiol – Nico González – Foden (Mcatee, 77e), Gündoğan (Kovačić, 77e), Silva – Savinho, Marmoush. Entraîneur : Pep Guardiola.

Les notes de Real Madrid-Manchester City