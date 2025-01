De Percin et Auxerre écœurent les Lillois

Auxerre 0-0 Lille

Un nul qui a le goût de victoire pour l’AJA.

Dans un match marqué deux penaltys lillois, l’un annulé et l’autre manqué, Lille n’a pas su faire mieux qu’un match nul contre Auxerre (0-0) vendredi soir et continue de laisser filer des points après déjà un nul la semaine dernière, face à Nantes. Après une première période plutôt équilibrée, la rencontre s’est complètement emballée en seconde période, notamment en raison de plusieurs décisions de monsieur Gaël Angoula. Deux minutes après le retour des vestiaires, il a sifflé penalty pour les Lillois pour un tacle de Jubal sur Hakon Haraldsson, qui a pourtant sauté pour éviter le défenseur brésilien. Appelé par la VAR, l’arbitre du match est finalement revenu sur sa décision, pour le plus grand bonheur de l’Abbé-Deschamps (52e)… pour seulement deux minutes.

Auxerre peut remercier De Percin

Deux minutes plus tard, Haraldsson, encore lui, s’est plaint d’un tirage de maillot de Paul Joly après avoir vu son tir filer en sortie de but. Gaël Angoula, qui cette fois n’avait pas bronché, a de nouveau été appelé par la VAR. Après deux nouvelles minutes d’attente, il a désigné le point de penalty et sorti un carton rouge pour le défenseur auxerrois. Là, on se dit, enfin la bonne pour Lille ? Et non, pour son deuxième match de Ligue 1, Théo De Percin en a décidé autrement en sortant le penalty de Jonathan David sur sa droite. Élu homme du match, le remplaçant de Donovan Leon a continué à protéger ses cages à plusieurs autres reprises et les 9 minutes de temps additionnel n’ont pas suffi aux Dogues pour aller chercher les trois points.

C’est dommage pour eux, ils avaient le champ libre pour rejoindre Monaco.

