L’arbitre anglais David Coote connaît la durée de sa suspension

Expert en dérapages et poudreuse, mais on ne parle pas de ski.

The Athletic rapporte que l’UEFA a prononcé ce vendredi une interdiction de 16 mois contre l’arbitre de Premier League David Coote, pour avoir enfreint « les règles élémentaires de bonne conduite » et « porté atteinte à l’image du football et de l’UEFA ». Bien que déjà licencié, il est également suspendu de toute activité arbitrale sous l’égide de l’instance jusqu’au 30 juin 2026.

La sanction sur le gâteau

La sanction fait suite à une suspension décidée par la PGMOL et l’UEFA le 11 novembre dernier, après la diffusion d’une vidéo où Coote tenait des propos insultants à l’encontre de Jürgen Klopp. Dans cet enregistrement, il qualifie la performance de Liverpool de « merdique » et décrit l’entraîneur allemand comme un « connard d’Allemand et un prétentieux ». L’UEFA a alors ouvert une enquête et a conclu que l’arbitre avait violé le règlement disciplinaire.

En décembre, la PGMOL a mis fin à son contrat après une enquête interne. Un autre enregistrement, publié par le Sun, semble montrer Coote en train de consommer une poudre blanche suspecte. Bien que l’authenticité de la vidéo n’ait pas été confirmée, l’arbitre a reconnu ses écarts de conduite : « Ce n’est pas quelque chose dont j’étais dépendant au quotidien, mais c’était un moyen d’échapper au stress », a-t-il confié.

Bon courage pour revenir à la surface.

